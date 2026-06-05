हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज

दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज

Delhi Hotel Fire News: दिल्ली अग्निकांड मामले के आरोपी लवकेश बजाज को लेकर पुलिस ने खालासा करते हुए बताया कि लवकेश ने दो बांग्लादेशी महिलाएं को फर्जी भारतीय दस्तावेजों बनवाकर दिए थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Jun 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली अग्निकांड मामले के आरोपी लवकेश बजाज को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि लवकेश का अपराधिक इतिहास रहा है. वे 15 दिन तक तिहाड़ जेल जा चुका है. पहाड़गंज थाना पुलिस ने साल 2025 में दर्ज एफआईआर नंबर 145/2025 की जांच के दौरान दो बांग्लादेशी महिलाएं फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थीं. जिसमें पुलिस ने लवकेश बजाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की है.

दोनों महिलाएं फर्जी पासपोर्ट और अधार का कर रही थी इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, स्वीटी सरकार उर्फ ब्यूटी हलदार उर्फ जोहरा खातून और उसकी बेटी पुष्पो सरकार उर्फ पुष्पो हलदार उर्फ पुस्पो सैयदा अख्तर अपने नाबालिग बेटे के साथ दिल्ली के पहाड़गंज स्थित संगतराशन इलाके के मकान नंबर 3137 की तीसरी मंजिल पर रह रही थीं. जांच में सामने आया कि दोनों महिलाएं फर्जी तरीके से प्राप्त भारतीय आधार कार्ड और पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रही थीं.

जांच में सामने आया कि स्वीटी सरकार ने भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए छतरपुर एनक्लेव स्थित बी-50, दूसरी मंजिल, गली नंबर-18 का पता दिया था. पुलिस वेरिफिकेशन में यह पता साकेत निवासी लवकेश बजाज का निकला.

धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...

लवकेश ने पैसों के बदले में दी थी पता इसतेमाल करने की अनुमति

पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि उसने पैसों के बदले आरोपियों को अपना पता इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, ताकि वे भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल कर सकें. पुलिस के अनुसार, इस तरह उसने आरोपियों के देश में अवैध रूप से रहने में सहायता की.

मामले में पुलिस ने लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार कर लिया है. जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. वहीं, पुष्पो सरकार के नाबालिग बेटे के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने सूचना रिपोर्ट (PIR) भी दाखिल की है.

अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'

Published at : 05 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Delhi Fire DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज
दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज
दिल्ली NCR
धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...
धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...
दिल्ली NCR
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
दिल्ली NCR
विश्व पर्यावरण दिवस CM रेखा की बड़ी पहल, 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 18 ऑक्सीजन पार्क शुरू
विश्व पर्यावरण दिवस पर CM रेखा की बड़ी पहल, 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 18 ऑक्सीजन पार्क शुरू
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी की पुष्टि की, 5 जुलाई को लेंगे सात फेरे (05.06.26)
Laxmi Niwas:😯Radhika को हुआ Veer पर शक, क्या सामने आएगा मंगलसूत्र का सच? #sbs
Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Alert: केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?
केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
क्रिकेट
IND vs AFG Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट; यहां मिलेगी A टू Z डिटेल
कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट; यहां मिलेगी A टू Z डिटेल
साउथ सिनेमा
500 करोड़ी 'जन नायकन' पर मंडराया बड़ा खतरा, थलापति विजय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत पैसे लौटाने का दिया आदेश
थलापति विजय का बड़ा फैसला, 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड होंगे पैसे
विश्व
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
जनरल नॉलेज
Climate Change: रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?
रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget