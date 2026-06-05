दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज

दिल्ली अग्निकांड मामले के आरोपी लवकेश बजाज को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि लवकेश का अपराधिक इतिहास रहा है. वे 15 दिन तक तिहाड़ जेल जा चुका है. पहाड़गंज थाना पुलिस ने साल 2025 में दर्ज एफआईआर नंबर 145/2025 की जांच के दौरान दो बांग्लादेशी महिलाएं फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थीं. जिसमें पुलिस ने लवकेश बजाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की है.

दोनों महिलाएं फर्जी पासपोर्ट और अधार का कर रही थी इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, स्वीटी सरकार उर्फ ब्यूटी हलदार उर्फ जोहरा खातून और उसकी बेटी पुष्पो सरकार उर्फ पुष्पो हलदार उर्फ पुस्पो सैयदा अख्तर अपने नाबालिग बेटे के साथ दिल्ली के पहाड़गंज स्थित संगतराशन इलाके के मकान नंबर 3137 की तीसरी मंजिल पर रह रही थीं. जांच में सामने आया कि दोनों महिलाएं फर्जी तरीके से प्राप्त भारतीय आधार कार्ड और पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रही थीं.

जांच में सामने आया कि स्वीटी सरकार ने भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए छतरपुर एनक्लेव स्थित बी-50, दूसरी मंजिल, गली नंबर-18 का पता दिया था. पुलिस वेरिफिकेशन में यह पता साकेत निवासी लवकेश बजाज का निकला.

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लवकेश ने पैसों के बदले में दी थी पता इसतेमाल करने की अनुमति

पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि उसने पैसों के बदले आरोपियों को अपना पता इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, ताकि वे भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल कर सकें. पुलिस के अनुसार, इस तरह उसने आरोपियों के देश में अवैध रूप से रहने में सहायता की.

मामले में पुलिस ने लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार कर लिया है. जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. वहीं, पुष्पो सरकार के नाबालिग बेटे के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने सूचना रिपोर्ट (PIR) भी दाखिल की है.

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