हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसे बादल, तापमान में गिरावट, 6 जून के मौसम को लेकर IMD का अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसे बादल, तापमान में गिरावट, 6 जून के मौसम को लेकर IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Jun 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार (05 जून) को मौसम सुहावना रहा. तापमान में गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से राहत रही. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. 

शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. सफदरजंग में शुक्रवार को सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच 0.1 मिमी बारिश भी हुई. 

विश्व पर्यावरण दिवस CM रेखा की बड़ी पहल, 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 18 ऑक्सीजन पार्क शुरू

पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक कोई और बारिश दर्ज नहीं की गई. अन्य मौसम केंद्रों में भी तापमान में इसी तरह की गिरावट देखी गई. पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है. पालम में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम है. 

लोधी रोड और आयानगर में कितना रहा तापमान?

लोधी रोड पर तापमान गिरकर 25.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि रिज पर यह 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रिज पर यह 35.2 डिग्री सेल्सियस था. आयानगर में अधिकतम तापमान में छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 7.5 डिग्री कम.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पालम में सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच 2.9 मिमी बारिश हुई. रिज में गुरुवार रात 11:30 बजे से शुक्रवार सुबह 2:30 बजे के बीच 4 मिमी बारिश दर्ज की गई. आयानगर में तड़के 4.2 मिमी बारिश हुई. शाम 5:30 बजे तक और बारिश दर्ज नहीं की गई. बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद सप्ताहांत के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. 

6 जून को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, यहां तक ​​कि हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकते हैं. शनिवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. 

इस बीच, शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 131 (मध्यम) दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को इसी समय यह 164 (मध्यम) था. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 का एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'अत्यंत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है. 

दिल्ली: लोधी कॉलोनी में सीवेज लाइन के काम के दौरान ढही दीवार, मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत

Published at : 05 Jun 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Weather Weather Today Aaj Ka Mausam DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसे बादल, तापमान में गिरावट, 6 जून के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसे बादल, तापमान में गिरावट, 6 जून के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज
दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की क्राइम कुंडली, बांग्लादेशी महिलाओं के बनवाए थे फर्जी दस्तावेज
दिल्ली NCR
धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...
धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...
दिल्ली NCR
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
ABP Report | FIR ON Khan Sir : मुसीबत में फसें खान सर | Khan Sir controversy | Patna Police
UP Encounter | Mahadangal: 2027 चुनाव से पहले ही अखिलेश vs योगी! | Ghaziabad Breaking Khora | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या पार्टी पर अपना कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
क्या पार्टी पर कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
बिहार
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
विश्व
चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
सीजेआई के UK प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
क्रिकेट
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
एग्रीकल्चर
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget