दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसे बादल, तापमान में गिरावट, 6 जून के मौसम को लेकर IMD का अपडेट

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार (05 जून) को मौसम सुहावना रहा. तापमान में गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से राहत रही. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई.

शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. सफदरजंग में शुक्रवार को सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच 0.1 मिमी बारिश भी हुई.

विश्व पर्यावरण दिवस CM रेखा की बड़ी पहल, 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 18 ऑक्सीजन पार्क शुरू

पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक कोई और बारिश दर्ज नहीं की गई. अन्य मौसम केंद्रों में भी तापमान में इसी तरह की गिरावट देखी गई. पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है. पालम में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम है.

लोधी रोड और आयानगर में कितना रहा तापमान?

लोधी रोड पर तापमान गिरकर 25.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि रिज पर यह 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रिज पर यह 35.2 डिग्री सेल्सियस था. आयानगर में अधिकतम तापमान में छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 7.5 डिग्री कम.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पालम में सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच 2.9 मिमी बारिश हुई. रिज में गुरुवार रात 11:30 बजे से शुक्रवार सुबह 2:30 बजे के बीच 4 मिमी बारिश दर्ज की गई. आयानगर में तड़के 4.2 मिमी बारिश हुई. शाम 5:30 बजे तक और बारिश दर्ज नहीं की गई. बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद सप्ताहांत के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, यहां तक ​​कि हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकते हैं. शनिवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

इस बीच, शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 131 (मध्यम) दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को इसी समय यह 164 (मध्यम) था. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 का एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'अत्यंत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है.

दिल्ली: लोधी कॉलोनी में सीवेज लाइन के काम के दौरान ढही दीवार, मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत