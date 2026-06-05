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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'

अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'

Sanjay Singh on Annamalai New Party: आप सांसद संजय सिंह ने के अन्नामलाई पर कहा कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए हों कि विजय की तरह चुनाव जीत जाएंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दिया और कहा कि तमिनलाडु में वो नया राजनीतिक दल बनाकर तमिलनाडु में अगला चुनाव लड़ेंगे. इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक प्रयोग सफल हो गया तो सभी को लगता है कि वो विजय थलापति की तरह चुनाव जीत जाएंगे. हो सकता है कि इस गलतफहमी का शिकार हुए हों. भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जैसी हालत कर रखी है, तमिलनाडु में उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की, उससे भी एक नाराजगी उनके मन में रही हो. अपना प्रयास कर रहे हैं. 

इंडिया गठबंधन की 8 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक पर संजय सिंह ने कहा, "आम आदमी पार्टी ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं तो इसलिए उस बैठक में शामिल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं."

कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोले संजय सिंह?

कॉकरोच जनता पार्टी पर उन्होंने कहा, "इस देश के युवाओं के मन में एक आक्रोश और गुस्सा है वो किस कारण से है? पेपर लीक के कारण से है, सीबीएसई में हुई धांधली के कारण है. पेपर लीक के नाम पर हो रहे हजारों करोड़ की रिश्वतखोरी के कारण है, भ्रष्टाचार के कारण है. अब आप उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो वो और बढ़ेगा. ये हर जगह छात्र आंदोलन और युवा आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये नाराजगी और गुस्से का इजहार है जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इस देश के नौजवान कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि कल वो भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे."

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2021 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने थे अन्नामलाई

तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे के. अन्नामलाई की पहचान एक फायरब्रांड नेता के तौर पर रही. उन्हें 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था. उन्होंने आईपीएस अधिकारी के तौर पर कर्नाटक में सेवा दी थी. 2019 में नौकरी से इस्तीफा देकर ‘वी द लीडर्स फाउंडेशन’ नाम एनजीओ शुरू किया था. इसके बाद साल 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे.

किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे अन्नामलाई

बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके से गठबंधन के पक्ष में अन्नमलाई नहीं थे. बावजूद इसके गठबंधन हुआ और पार्टी हारी.  अब के. अन्नामलाई का पहला लक्ष्य ये है कि अब नई पार्टी बना रहे हैं तो उसी से चुनाव लड़ेंगे. चुनाव 5 साल बाद है. युवा वोटरों को जोड़ेंगे और अपनी नई टीम बनाएंगे. तमिल वोटरों पर नजर रखेंगे और तमिल राजनीति करेंगे. उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे. 

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Published at : 05 Jun 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Delhi News BJP AAP K Annamalai
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