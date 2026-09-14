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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव: ABVP पैनल संग फोटो पर NSUI ने उठाए सवाल, अधिकारी ने दी सफाई

DUSU चुनाव: ABVP पैनल संग फोटो पर NSUI ने उठाए सवाल, अधिकारी ने दी सफाई

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के बीच NSUI ने छात्र कल्याण विभाग के संयुक्त अधिष्ठाता ए.के. सिंह पर ABVP के चुनावी पैनल के साथ नजर आने पर प्रशासन की तटस्थता पर सवाल उठाए हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 14 Sep 2026 11:23 AM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. NSUI ने छात्र कल्याण विभाग के संयुक्त अधिष्ठाता ए.के. सिंह पर ABVP के चुनावी पैनल के साथ नजर आने और इससे प्रशासन की तटस्थता पर सवाल उठने का आरोप लगाया है. जिस पर DUSU के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सफाई देते हुए जहां एक तरफ सिंह के चुनाव कार्यालय का हिस्सा न होने का दावा किया तो दूसरी तरह उनके पोस्ट को निजी तौर पर की गई बताया.

ABVP पैनल के साथ तस्वीर पर NSUI ने उठाए सवाल

NSUI का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी वरिष्ठ विश्वविद्यालय अधिकारी का किसी खास छात्र संगठन के पैनल के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आना उचित संदेश नहीं देता. संगठन ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए आपत्ति दर्ज कराई है.।NSUI ने मांग की है कि ए.के. सिंह को संयुक्त अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद से तत्काल हटाया जाए. संगठन ने यह भी कहा है कि यदि जांच में प्रशासनिक निष्पक्षता के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें बर्खास्तगी तक का कदम शामिल हो सकता है.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी एक छात्र संगठन के प्रचार का माध्यम नहीं बनना चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसे घटनाक्रम से छात्र चुनावों की लोकतांत्रिक भावना प्रभावित होती है और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रशासन से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से DUSU चुनाव कराने की मांग की है.

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DUSU चुनाव अधिकारी ने आरोपों पर क्या कहा?

NSUI के आरोप सामने आने के बाद DUSU के मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर शर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ए.के. सिंह चुनाव कार्यालय से जुड़े अधिकारी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यदि सिंह ने कोई पोस्ट साझा की है तो वह व्यक्तिगत स्तर की गई होगी. राज किशोर शर्मा के मुताबिक, इस मामले में चुनाव कार्यालय को अब तक कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

RSS से जुड़े नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी NDTF के सदस्य सुनील शर्मा ने भी ए.के. सिंह के पक्ष में सफाई दी. उनका कहना है कि सिंह ने केवल चुनाव से जुड़ी जानकारी साझा की थी और किसी छात्र संगठन के पक्ष में वोट देने की अपील नहीं की थी.

चुनावी ड्यूटी के दौरान खींची गई तस्वीर बाद में हटाई

विवाद की शुरुआत ए.के. सिंह की उस तस्वीर से हुई जिसमें वह ABVP के चुनावी पैनल के साथ नजर आए. तस्वीर को लेकर सवाल उठने के बाद उन्होंने फेसबुक पर की गई पोस्ट हटा दी. सिंह की ओर से दी गई सफाई के मुताबिक, तस्वीर नामांकन वापसी के दिन चुनावी ड्यूटी के दौरान ली गई थी. उनका कहना है कि उन्होंने ABVP और NSUI दोनों पैनलों की तस्वीर लेने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि उस समय NSUI के उम्मीदवारों का पैनल तय नहीं हो पाने के कारण तस्वीर लेने में देरी हुई. सिंह के मुताबिक, बाद में पक्षपात का आरोप न लगे, इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी.

इसी बीच अदिति महाविद्यालय की प्रिंसिपल नीलम राठी को लेकर भी ऐसा ही आरोप सामने आया. उनके बारे में कहा गया कि सोशल मीडिया स्टोरी के जरिए ABVP को वोट देने की अपील साझा की गई थी. नीलम राठी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि संबंधित स्टोरी गलती से शेयर हो गई थी और जानकारी सामने आने के बाद उसे तुरंत हटा दिया गया.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
DUSU Election DELHI NEWS
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