दिल्ली फैक्ट्री में आग से हड़कंप, बगल वाली इमारत से कूदे बच्चे समेत 6 लोग, घायल

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रविवार (13 सितंबर) को एक और इमारत हादसा हो गया. उत्तर पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी. गनीमत यह रही कि हादसे का शिकार हुई इमारत में उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग में दहशत फैल गई. फैक्ट्री के बगल वाली इमारत से कुछ लोग नीचे कूद गए, जिससे करीब 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जूडो की पोशाक और बॉक्सिंग दस्ताने बनाने वाली इस फैक्टरी के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर आग लगी थी. आग लगने के समय परिसर के अंदर कोई मौजूद नहीं था. हालांकि, फैक्टरी से सटी इमारत में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. इस वजह से महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोग इमारत से कूद गए और घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है.

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आग के कारणों का नहीं चला पता

दिल्ली फायल सर्विस आग की सूचना सुबह 11.05 पर मिली, जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया और अब आग पूरी तरह से बुझा दी गई. आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का पता लगाया जा रहा है. घटना में घायल हुए लोगों की पहचान और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

वायरल वीडियो में कूदते देखे गए लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर बच्चों समेत 6 लोग एक इमारत की छोटी खिड़की से एक खाली भूखंड में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं. पास की किसी इमारत से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में दो बच्चे पहले खिड़की से बाहर निकलते और नीचे कूदते हुए देखे गए. नीचे जमा लोग जमीन पर चादरें और गद्दे बिछाकर उन्हें सुरक्षित उतरने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद एक महिला खिड़की से बाहर निकली और कूदने की तैयारी करती हुई दिखाई दी. नीचे खड़े कई लोग उसके गिरने पर चोट से बचाने के लिए जल्दी-जल्दी और चादरें और गद्दे बिछाने लगे.

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