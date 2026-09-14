भारतीय महिला टीम ने नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, कांग्रेस नेता बोले- गुड़ खाया...
Asia Cup हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने यहां श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता.
एशिया कप ट्रॉफी को लेकर गतिरोध लगातार दूसरे साल भी जारी रहा. खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने इसे भयंकर नौटंकी बताया है. अरे जब पाकिस्तान की टीम आ ही गई. यह रहे हैं. खेल रहे हैं. उसके बाद ये नौटंकी कि उनके हाथ से ट्रॉफी न लें. भयंकर नौटंकी है ये. गुड़ खा लिया, गुलगुलों से परहेज
हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने यहां श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता. खिताबी जीत के बाद हालांकि पुरस्कार वितरण समारोह के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नहीं आईं.
पिछले साल भारतीय पुरुष टीम ने भी नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया था. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं.
एसीसी के कार्यालय में रखी गई ट्रॉफी
भारतीय टीम को अभी तक वह एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिली है, जिसे बाद में एसीसी के कार्यालय में रखा गया था.
सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पिछले साल ट्रॉफी के बिना ही मंच पर जश्न मनाया था.
इस बार बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया द्वारा नंदनी शर्मा को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक का पदक दिए जाने के बाद भी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मैदान पर नहीं लौटीं.
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श्रीलंकाई टीम ने नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया. इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट के अंतरिम प्रमुख एरान विक्रमरत्ने ने टीम के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को पदक प्रदान किए.
नकवी ने श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू को पुरस्कार प्रदान करने के बाद तुरंत स्टेडियम छोड़ दिया. पिछले साल के विपरीत इस बार वह हालांकि ट्रॉफी अपने साथ लेकर नहीं गए.