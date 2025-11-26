दिल्ली पुलिस का एक्शन, 24 घंटे में 166 गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब, मादक पदार्थ बरामद

दिल्ली के वेस्ट जिले में पुलिस ने 24 घंटे तक चली अपनी विशेष मुहिम ‘ऑपरेशन कवच 11.0’ के दौरान अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए बड़ी सफलता हासिल की. जिलेभर में की गई 159 छापेमार कार्रवाइयों में कुल 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 627 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. इस अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार, कैश और वाहनों की बरामदगी की है.

डीसीपी दराडे शरद भास्कर के मुताबिक, ‘ऑपरेशन कवच 11.0’ के तहत 24 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक चलाये गए इस विशेष अभियान के दौरान मादक पदार्थों के सप्लायर, अवैध शराब तस्करों, हथियारबंद अपराधियों, जुआरियों, BNSS और DP एक्ट उल्लंघनकर्ताओं समेत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिंसमें 12 पुलिस थानों के साथ-साथ स्पेशल स्टाफ, एएनएस, एएटीएस और टेक्निकल सर्विलांस यूनिट्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई.

71 टीमों ने मारे 159 छापे, अपराधियों में मची हलचल

अभियान के लिए कुल 71 टीमें गठित की गईं, जिन्होंने जिले के हॉटस्पॉट, स्लम एरिया, औद्योगिक बेल्ट, शराब तस्करी के रूट, संदेहास्पद प्रतिष्ठानों और रात के समय सक्रिय अपराध-केन्द्रित पॉकेट्स पर दबिश दी.

पुलिस ने लगातार नाका चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, तकनीकी और मानवीय खुफिया निगरानी, एवं SHO और स्पेशल यूनिट्स के बीच रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया.

NDPS, एक्साइज, आर्म्स और जुआ अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान नशीले पदार्थों और अवैध शराब से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई बेहद प्रभावी रही. इस दौरान NDPS Act के तहत कार्रवाई करते हुए 3 मामले दर्ज किये गए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिनसे 4.171 किलोग्राम गांजा और 11 ग्राम स्मैक बरामद हुए. वहीं, दिल्ली एक्साइज एक्ट के 28 मामले में 28 गिरफ्तारियां की गई और 2,784 क्वार्टर अवैध शराब बरामद किये गए.

जबकि आर्म्स एक्ट के तहत 15 मामलों में 15 गिरफ्तार हुए. 15 चाकू, 1 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल जब्त किये. इसी तरह गैम्ब्लिंग एक्ट के 7 मामलों में 13 गिरफ्तारी के साथ 12,800 रुपये की रिकवरी की गई है. वहीं, COTPA उल्लंघन मामले में 276 चालान किये गए और 48,250 वसूला गया.

अपराधियों पर शिकंजा: चोर से लेकर तस्करों तक कार्रवाई

अभियान में पुलिस ने न केवल संगठित अपराध, बल्कि सड़क-स्तर के अपराधियों पर भी सख्ती दिखाई. 04 ऑटो-लिफ्टर गिरफ्तार किये गए और चोरी की 5 गाड़ियां बरामद की गई. 66 DP Act के तहत 69 वाहन जब्त किये गए. 126/170 BNSS में 20 गिरफ्तारी, एक्साइज एक्ट 40A/40B में 82 गिरफ्तारी, 20 लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में, DP Act में हिरासत में लिए गए. पुलिस के मुताबिक, 12 पुलिस थानों और सभी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने कुल 627 को हिरासत में लिया जबकि 166 गिरफ्तार हुए. इस दौरान 159 स्थानों पर छापे मारे गए.