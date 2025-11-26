दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए भीषण कार बम धमाके की जांच में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके में रहने वाले शोएब अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह इस मामले में 7वां आरोपी है. यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब मुख्य आरोपी आदिल की लीक हुई फोन चैट से कई अहम जानकारियां सामने आईं और जांच टीम को शोएब की भूमिका का पता चला.

फोन चैट से खुलासा, किसने दी थी मदद

एनआईए की जांच में आदिल और उमर उन नबी की फोन चैट से साफ हो गया कि धमाके से पहले आतंकियों को किस-किस ने मदद दी थी. इन्हीं चैट्स में शोएब का नाम बार-बार सामने आया. एजेंसी के अनुसार शोएब ने उमर उन नबी को सुरक्षित ठिकाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, और भागने में मदद दी थी.

जांच में यह भी सामने आया कि शोएब ने उमर को अपने घर में छिपाया, उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाई, और सुरक्षित रूट भी बताए. कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा ने कई अहम लिंक उजागर किए हैं.

पहले ही 6 आरोपी जेल में, अब बड़ा नेटवर्क खोज रही एनआईए

एनआईए पहले ही 6 मुख्य आरोपियों को पकड़ चुकी है. ये सभी उमर उन नबी के करीबी बताए जा रहे हैं और धमाके की साजिश में शामिल थे. शोएब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. एनआईए को शक है कि शोएब सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

फिलहाल शोएब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा. एजेंसी 10 दिन की रिमांड मांग रही है ताकि उससे बाकी फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा सके.

4 राज्यों में छापेमारी, जांच में तेजी

धमाके के बाद एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्च ऑपरेशन्स तेज कर दिए हैं. कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और कुछ जगहों से तकनीकी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं.

गौरतलब है कि लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और इलाके में भगदड़ मच गई थी.

फोन चैट लीक के बाद जांच नई दिशा में बढ़ गई है और एनआईए का फोकस अब उस पूरे नेटवर्क को उजागर करने पर है जो दिल्ली को दहलाने की इस साजिश में शामिल था.