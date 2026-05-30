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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

Delhi Weather News: दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. 30 और 31 मई को बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक, आंधी-तूफान और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है.

By : पंकज यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 May 2026 07:17 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है. मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 30 मई को राजधानी का मौसम पूरी तरह बदला हुआ रहेगा. दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर और शाम के समय थंडरस्टॉर्म ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं.

दिल्ली में शनिवार (30 मई) को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी, हालांकि बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है.

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शुक्रवार शाम को अचानक बदला था मौसम

राजधानी में शुक्रवार शाम को भी मौसम ने अचानक करवट ली थी. तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है.

31 मई के लिए यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 31 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है. कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक के साथ तूफानी मौसम देखने को मिल सकता है.

कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में लोगों को मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है. खासतौर पर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों के दौरान हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, होर्डिंग्स उड़ने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं.

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दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा. कई इलाकों में अचानक मौसम खराब होने की संभावना बनी हुई है.

मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत जरूर मिलेगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है. हालांकि इसके बाद अगले चार दिनों में तापमान फिर 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 30 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER DELHI WEATHER Monsoon 2026
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