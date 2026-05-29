दिल्ली में बादलों का डेरा, बारिश के बाद 9.4 °C तक गिरा पारा, 30 मई को कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार (29 मई) को भी मौसम का मिजाज बदला रहा. बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. दिल्ली में 21 दिनों में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. पिछले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर तापमान में 9.4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो आठ मई के बाद सबसे कम है, जब यह 36.4 डिग्री सेल्सियस था. बीच के 21 दिनों में, लंबे समय तक भीषण गर्मी की स्थिति रही और पारा लगातार बढ़ते हुए 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 48 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में भारी गिरावट आई है. सफदरजंग में तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 27 मई को 44.3 डिग्री सेल्सियस से गिरकर शुक्रवार को 36.8 डिग्री सेल्सियस हो गया. रिज में भी तापमान में 8.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जहां तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 36.8 डिग्री सेल्सियस हो गया.

आयानगर और पालम के तापमान में सबसे तेज गिरावट

सबसे तेज गिरावट आयानगर और पालम में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान में 9.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. आयानगर में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 36.0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि पालम में 44.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 35.2 डिग्री सेल्सियस हो गया. लोधी रोड में भी तापमान में 8.9 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट देखी गई, जहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस से घटकर 35.7 डिग्री सेल्सियस हो गया.

सफदरजंग में कितना रहा न्यूनतम तापमान?

न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है, पालम में 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है, लोधी रोड में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है, रिज में 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है और आयानगर में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम है.

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दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 4.0 मिलीमीटर (मिमी), पालम में 4.3 मिमी और आयानगर में 3.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड पर नाममात्र की बारिश हुई. इस दौरान रिज में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई. मौसम विभाग ने 31 मई तक गरज के साथ बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

30 मई को कैसा रहेगा मौसम?

शनिवार (30 मई) के लिए मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. गरज के साथ बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

'स्काईमेट वेदर' ने बारिश को लेकर क्या संभावना जताई?

'स्काईमेट वेदर' के महेश पलावत ने मौसम की इस गतिविधि का कारण पहाड़ियों पर मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को बताया, जिससे शहर में नमी का स्तर बढ़ गया है. पलावत ने कहा, ''प्री-मानसून बारिश का मौजूदा दौर इस महीने की शुरुआत में और अप्रैल में दिल्ली में हुई प्री-मानसून बारिश की तुलना में अधिक तीव्र होने की संभावना है, जिससे पूरे शहर में व्यापक वर्षा होगी.''

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'मध्यम' श्रेणी में 123 था. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

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