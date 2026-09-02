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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बारिश पर बड़ा अपडेट, जान लें अगले तीन दिन का मिजाज

दिल्ली में बारिश पर बड़ा अपडेट, जान लें अगले तीन दिन का मिजाज

दिल्ली में बारिश और उमस भरे मौसम से राहत मिली है. हालांकि शाम तक और बारिश होने की संभावना जताई गई है. अगले तीन दिन तक दिल्ली में फिर से बारिश होने की उम्मीद जताई गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में लोगों को बारिश और उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिल गई है. बुधवार (2 सितंबर) की शाम तक दिल्ली में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है. गुरुवार (3 सितंबर) को राजधानी पर घने बादलों का साया रहेगा. आसमान के पूरी तरह काले बादलों से घिरे रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार की दोपहर से अगले दिन शुक्रवार (4 सितंबर) तक कई इलाकों में हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसी के साथ राजधानी में अगले तीन बारिश होने का अनुमान है. दिल्ली वालों को बारिश और उमस भरे मौसम से राहत के बाद फिर से बारिश का सामना करना पड़ सकता है.

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मौसम विभाग ने कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान

आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में शहर के कई हिस्सों में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है. वसंत कुंज, मालवीय नगर, पालम, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, ग्रेटर कैलाश, लक्ष्मी नगर और द्वारका सहित अन्य इलाकों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम जिले को छोड़कर दिल्ली के सभी हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. 

इसमें हल्की से मध्यम बारिश और 40 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ गरज के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया गया है. साथ ही, अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है. दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार, सुबह 8.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच छतरपुर में सबसे अधिक 18.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं जनकपुरी में दो मिमी बारिश हुई.

इन इलाकों में नहीं हुई बारिश

इस दौरान लोधी रोड, अयानगर, पालम और रिज क्षेत्र में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे के बीच कुल बारिश पालम में सबसे अधिक 64.2 मिमी दर्ज की गई. नारायणा में 30.5 मिमी, छतरपुर में 16.5 मिमी, जनकपुरी में 11 मिमी, पुष्प विहार में 3 मिमी और अयानगर में 1.9 मिमी बारिश हुई.

मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली-एनसीआर के ऊपर मौजूद बारिश वाले बादलों का विस्तार गुरुग्राम और पश्चिमी दिल्ली में होना शुरू हो गया है. अगले 2-3 घंटों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. गुड़गांव को नौका तैयार रखने की जरूरत है."

‘स्काईमेट वेदर’ के महेश पलावत ने कहा कि अगले तीन दिन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पलावत ने कहा, "आज दोपहर तक पश्चिमी हवाएं चल रही थीं, जिनसे तापमान बढ़ रहा था. लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आएंगी, जिससे उमस बढ़ेगी और बादल छाए रहेंगे."

उन्होंने कहा, "गुरुवार आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और गुरुवार दोपहर बाद से लेकर शुक्रवार तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन तक बारिश होने की संभावना है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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