राहुल गांधी की रैली से नाराज दिल्ली के व्यापारी! दोबारा चिट्ठी लिख बोले- लोकेशन बदल दें

दिल्ली में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर नाराजगी जाहिर की है. इस बीच सीटीआई की ओर से राहुल गांधी के नाम एक और चिट्ठी जारी की गई है. इस चिट्ठी के जरिए व्यापारियों ने मांग की है कि अगर रैली करना इतना ही जरूरी है तो रामलीला मैदान की जगह बुराड़ी के ग्राउंड में करें.

CTI की ओर से जारी इस चिट्ठी में उदाहरण दिया गया है कि जब इससे पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो कुछ हजार लोग शामिल हुए थे. उसकी वजह से ही पूरा सेंट्रल दिल्ली का इलाका प्रभावित हो गया था. व्यापार प्रभावित हुआ और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था. ऐसे में अगर रामलीला मैदान में यह रैली होती है तो उसकी वजह से दिल्ली के 20 बाजार प्रभावित होंगे. इसमें दिवाली से पहले व्यापारियों को हजारों करोड़ का नुकसान होगा और आम जनता को भी परेशानी होगी.

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कांग्रेस की रैली रद्द करने की थी मांग

इससे एक दिन पहले, सोमवार 26 अक्टूबर को व्यापारियों ने कांग्रेस से मांग की थी कि एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली रद्द कर दें. अगर रैली करनी ही है तो दीपावली के बाद करें. इस मांग को लेकर व्यापारियों ने कश्मीरी गेट पर प्रदर्शन भी किया था. अब व्यापारियों की मांग बदल गई है. उन्होंने कांग्रेस के सामने अपने आशंकित नुकसान का जिक्र करते हुए कहा है कि रैली करनी हो तो कम से कम रामलीला मैदान में न करें बल्कि बुराड़ी ग्राउंड में कर लें.

बीते दिन सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा था कि वे इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सभी दलों को पत्र लिखेंगे. व्यापारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर रैली की तारीख बदलने की अपील की थी.

मल्लिकार्जुन खरगे की प्रतिक्रिया

व्यापारियों की इस डिमांड पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि करोड़ों भारतीयों का मत देने का संवैधानिक हक खतरे में है. इसी सिलसिले में 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ महा रैली होगी. सभी से अपील है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस रैली में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम को सफल बनाएं.

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