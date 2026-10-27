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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो पर पोस्टर लगाने वाला कौन? FIR दर्ज

दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो पर पोस्टर लगाने वाला कौन? FIR दर्ज

दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर चिपकाने और दीवार पर स्याही से लिखने के मामले में केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी' एक्ट के तहत आरोपी की तलाश शुरू की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 27 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर चिपकाने और दीवार पर स्याही से लिखने के मामले में केस दर्ज किया गया है. दरअसल, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की दीवार पर बीते 24 अक्टूबर को पोस्टर चिपकाने और काली स्याही से लिखने के मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है. अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

पुलिस सूत्रों की मानें तो स्टेशन के इमरजेंसी गेट नंबर-5 के पास पोस्टर चिपकाए गए थे. वहीं, गेट नंबर-7 के पास शाफ्ट की दीवार पर काली स्याही से लिखा गया था. इस मामले में आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो पुलिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी' एक्ट और 'मेट्रो रेलवे' एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

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Published at : 27 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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