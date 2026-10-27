दिल्ली: नमो यमुना क्रूज सफारी पर AAP का निशाना, सौरभ भारद्वाज क्या बोले?

दिल्ली में यमुना नदी पर शुरू होने जा रही नमो यमुना क्रूज सफारी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने क्रूज सेवा के ट्रायल रन को लेकर कहा कि छोटी-सी नाव को क्रूज बताया जा रहा है. उन्होंने दिल्ली की जनता का मजाक नहीं उड़ाने की बात भी कही.

दिल्ली में नमो यमुना क्रूज सफारी के ट्रायल रन को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा, “क्रूज एक बहुत बड़ा जहाज होता है, जिसमें 500 से 700 लोग सवार होकर कई महीनों की यात्रा पर निकलते हैं. आप नदियों में इधर-उधर चलने वाली एक छोटी-सी नाव को क्रूज बता रहे हैं? कल आप इसे टाइटैनिक भी कहने लगेंगे.”

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उन्होंने आगे कहा, "मजाक करना बंद कीजिए और दिल्ली की जनता का मजाक मत उड़ाइए. अगर आपको क्रूज देखना है, तो जाइए और देखिए. आप 20 लोगों के बैठने की जगह को क्रूज बता रहे हैं. क्या बात करने का यह कोई तरीका है?”

#WATCH | Delhi | On the trial run of the Namo Yamuna Cruise Safari, AAP Delhi President Saurabh Bharadwaj says, "A cruise is a very large ship, inside which 500-700 people set out on a journey lasting several months. You're calling a small boat that runs here and there in the rivers a cruise? Tomorrow you'll call it the Titanic. Stop cracking jokes and don't make fun of the people of Delhi. If you want to see a cruise, go ahead and see one. You're calling space for 20 people a cruise. Is this any way to talk?" — ANI (@ANI) October 26, 2026

छठ से पहले उद्घाटन की तैयारी

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमो यमुना-रिवर सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है. इस सेवा का ट्रायल शुरू हो चुका है. योजना के मुताबिक, छठ से पहले इसका उद्घाटन किया जा सकता है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पहल के तहत क्रूज सेवा के ट्रायल की शुरुआत की है. जानकारी के मुताबिक, 4 या 5 नवंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है. इस सेवा के शुरू होने के बाद दिल्लीवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों को यमुना नदी में सवारी करने का नया अनुभव मिलने की उम्मीद है.

सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज

नमो यमुना-रिवर सफारी के तहत क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलाया जाएगा. इसकी यात्रा करीब 30 से 40 मिनट की होगी. प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये तय किया गया है.

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योजना के मुताबिक, क्रूज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित किया जाएगा. इसमें एक बार में अधिकतम 30 से 40 यात्री सफर कर सकेंगे. इस सेवा का मकसद यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को नदी में सवारी का अनुभव देना है.