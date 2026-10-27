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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: नमो यमुना क्रूज सफारी पर AAP का निशाना, सौरभ भारद्वाज क्या बोले?

दिल्ली: नमो यमुना क्रूज सफारी पर AAP का निशाना, सौरभ भारद्वाज क्या बोले?

दिल्ली में नमो यमुना क्रूज सफारी के ट्रायल रन पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा. उन्होंने छोटी नाव को क्रूज बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल इसे टाइटैनिक भी कहने लगेंगे.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Oct 2026 10:37 AM (IST)
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दिल्ली में यमुना नदी पर शुरू होने जा रही नमो यमुना क्रूज सफारी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने क्रूज सेवा के ट्रायल रन को लेकर कहा कि छोटी-सी नाव को क्रूज बताया जा रहा है. उन्होंने दिल्ली की जनता का मजाक नहीं उड़ाने की बात भी कही.

दिल्ली में नमो यमुना क्रूज सफारी के ट्रायल रन को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा, “क्रूज एक बहुत बड़ा जहाज होता है, जिसमें 500 से 700 लोग सवार होकर कई महीनों की यात्रा पर निकलते हैं. आप नदियों में इधर-उधर चलने वाली एक छोटी-सी नाव को क्रूज बता रहे हैं? कल आप इसे टाइटैनिक भी कहने लगेंगे.”

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उन्होंने आगे कहा, "मजाक करना बंद कीजिए और दिल्ली की जनता का मजाक मत उड़ाइए. अगर आपको क्रूज देखना है, तो जाइए और देखिए. आप 20 लोगों के बैठने की जगह को क्रूज बता रहे हैं. क्या बात करने का यह कोई तरीका है?”

छठ से पहले उद्घाटन की तैयारी

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमो यमुना-रिवर सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है. इस सेवा का ट्रायल शुरू हो चुका है. योजना के मुताबिक, छठ से पहले इसका उद्घाटन किया जा सकता है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पहल के तहत क्रूज सेवा के ट्रायल की शुरुआत की है. जानकारी के मुताबिक, 4 या 5 नवंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है. इस सेवा के शुरू होने के बाद दिल्लीवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों को यमुना नदी में सवारी करने का नया अनुभव मिलने की उम्मीद है.

सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज

नमो यमुना-रिवर सफारी के तहत क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलाया जाएगा. इसकी यात्रा करीब 30 से 40 मिनट की होगी. प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये तय किया गया है.

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योजना के मुताबिक, क्रूज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित किया जाएगा. इसमें एक बार में अधिकतम 30 से 40 यात्री सफर कर सकेंगे. इस सेवा का मकसद यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को नदी में सवारी का अनुभव देना है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Oct 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj DELHI NEWS Namo Yamuna Cruise Safari
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