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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस में ही खरगे का विरोध, ये दिग्गज नेता बोले- 'ऐसा नहीं बोलना चाहिए था'

कांग्रेस में ही खरगे का विरोध, ये दिग्गज नेता बोले- 'ऐसा नहीं बोलना चाहिए था'

पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खरगे की 'बाप' वाली टिप्पणी के बाद से सियासत तेज हो गई है. BJP के साथ अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी खरगे के बयान का विरोध किया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के बाद से सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है. पीएम मोदी के लिए 'बाप' वाली टिप्पणी करने के बाद से मल्लिकार्जुन खरगे को बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार घेरे हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि अब कांग्रेस से भी मल्लिकार्जुन खरगे के विरोध में सुर उठने लगे हैं और विरोध करने वाले भी दिग्गज नेता हैं. 

दरअसल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शुमार पृथ्वीराज चव्हाण ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी पर अपना विरोध दर्ज कराया. पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि खरगे से गलती हो गई. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. 

यह भी पढ़ें: खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं

'अमित शाह को भी गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए'

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री के एक बयान का जिक्र करते हुए भी पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अमित शाह ने भी राहुल गांधी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, उन्हें भी नहीं करना चाहिए था. बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए.

वहीं, इस टिप्पणी के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव करते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "अगर मल्लिकार्जुन खरगे से गलती हुई होगी तो वे सफाई देंगे."

मल्लिकार्जुन खरगे के किस बयान पर हुआ था बवाल? 

जानकारी के लिए बता दें कि रविवार (26 अक्टूबर) को मल्लिकार्जुन खरगे बिहार की राजधानी पटना गए थे. यहां वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी कर दी थी. जब एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे तो जवाब में खरगे ने कहा था, "मोदी का बाप भी जाएगा."

यह भी पढ़ें: खरगे के बयान पर BJP को मिला सपा का साथ, अखिलेश के चाचा बोले- हम कतई सहमत नहीं

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Prithviraj Chavan Maharashtra News  CONGRESS : Mallikarjun Kharge
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