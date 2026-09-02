Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR: 33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, पाई गईं कई गड़बड़ियां

दिल्ली SIR: 33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, पाई गईं कई गड़बड़ियां

दिल्ली SIR में 33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है. इन वोटरों को नोटिस भेजकर दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Sep 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची के बाद करीब 33 लाख मतदाताओं की जानकारी जांच के दायरे में आ गई है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इन मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है. अब ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर उनसे जरूरी दस्तावेज या अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, करीब 19 लाख मतदाताओं को जानकारी में अंतर के चलते चिन्हित किया गया है. इसका मतलब है कि उनके मौजूदा विवरण और चुनावी डेटाबेस में मौजूद जानकारी के बीच कुछ अंतर या गड़बड़ियां दिखाई दी है.

अधिकारियों का कहना है कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जहां मौजूदा मतदाता सूची और 2002 की मतदाता सूची में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग दर्ज है. ऐसे मतदाताओं से सही नाम की पुष्टि करने वाले दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

दिल्ली में 60 साल के शख्स की संदिग्ध मौत का खुलासा, भांजी समेत 3 गिरफ्तार

इसके अलावा परिवार से जुड़े विवरण में भी कुछ मामलों में असामान्य अंतर मिला है. किसी मतदाता और उसके माता-पिता की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर होना और भाई-बहनों की जन्मतिथि में 9 महीने से कम का अंतर होना भी जांच के दायरे में आया है.

14 लाख नाम 2002 की सूची से नहीं जुड़े

दूसरी ओर करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाए हैं. ऐसे लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से स्वीकार किए गए दस्तावेज देने पड़ सकते हैं.

अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी मतदाता को नोटिस मिलना यह नहीं बताता कि उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है. नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और जरूरी कागजात जमा करने का मौका दिया जाएगा.

प्रारूप सूची में 97.53 लाख मतदाता

SIR के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में कुल 97,53,577 मतदाताओं के नाम हैं. यह संख्या 30 जून को मौजूद मतदाता सूची के 1,45,10,299 नामों से करीब 33 फीसदी कम है.

निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है. इसके जरिए जहां पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, वहीं अपात्र या गलत तरीके से दर्ज नामों की पहचान भी की जा रही है.

जन्मतिथि के हिसाब से मांगे जाएंगे दस्तावेज

अगर किसी मतदाता की उम्र या नागरिकता को लेकर सवाल उठता है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है. आयोग ने कई तरह के दस्तावेजों को मान्य सहायक प्रमाण के तौर पर रखा है. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज, परिवार रजिस्टर और जमीन-मकान आवंटन से जुड़े कागजात शामिल हैं.

दस्तावेजों की जरूरत व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग होगी. 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने साथ माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा. वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने और दोनों माता-पिता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे.

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने सजा को दी चुनौती, HC ने पुलिस से मांगा जवाब

30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां

SIR की प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी. इसके बाद नोटिस जारी करने और उनके निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी किए जाने की योजना है. दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi SIR Delhi Voter List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली SIR: 33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, पाई गईं कई गड़बड़ियां
दिल्ली SIR: 33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, पाई गईं कई गड़बड़ियां
दिल्ली NCR
दिल्ली में 60 साल के शख्स की संदिग्ध मौत का खुलासा, भांजी समेत 3 गिरफ्तार
दिल्ली में 60 साल के शख्स की संदिग्ध मौत का खुलासा, भांजी समेत 3 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने सजा को दी चुनौती, HC ने पुलिस से मांगा जवाब
अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने सजा को दी चुनौती, HC ने पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली NCR
मां बनने के बाद करियर में नहीं आएगी रुकावट, महिलाओं के पक्ष में दिल्ली HC का यह आदेश
मां बनने के बाद करियर में नहीं आएगी रुकावट, महिलाओं के पक्ष में दिल्ली HC का यह आदेश
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget