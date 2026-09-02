दिल्ली में 60 साल के शख्स की संदिग्ध मौत का खुलासा, भांजी समेत 3 गिरफ्तार

दिल्ली के रोहिणी में 60 वर्षीय राकेश खन्ना की संदिग्ध मौत का मामला हत्या और लूट की वारदात में बदल गया. रोहिणी साउथ थाना क्षेत्र के सेक्टर-3 में हुई इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की रिश्ते की भांजी सिमरन समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सिमरन पर अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रचने का आरोप है. आरोपियों में एक जिम ट्रेनर भी शामिल है.

राकेश खन्ना अपनी पत्नी के साथ रोहिणी सेक्टर-3 स्थित मकान में रहते थे. घटना के समय उनकी पत्नी घर से बाहर थीं और राकेश घर में अकेले थे. पत्नी जब वापस लौटीं तो घर के भीतर सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. राकेश का मोबाइल फोन भी नहीं मिला और घर में रखी नकदी तथा जेवरात भी गायब थे.

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लूट की आशंका से शुरू हुई जांच, फिर हत्या का शक गहराया

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के अनुसार, घर की स्थिति देखने के बाद आशंका हुई कि लूटपाट के दौरान राकेश की जान गई होगी. राकेश शेयर बाजार में निवेश भी करते थे, इसलिए इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया. शुरुआती तौर पर उनके शरीर पर चोट के कोई साफ निशान दिखाई नहीं दिए थे. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत की वास्तविक वजह का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

परिचित के जरिए घर में पहुंचने का शक, करीबियों से पूछताछ

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस को आशंका हुई कि घर में दाखिल होने वाला व्यक्ति मृतक के लिए अनजान नहीं था. इसके बाद राकेश के करीबियों और परिचितों से पूछताछ शुरू की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्य निगरानी माध्यमों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया.

कुछ ही घंटों में सामने आया साजिश का कनेक्शन

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस का शक राकेश की रिश्ते की भांजी सिमरन तक पहुंचा. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय सिमरन को मृतक के घर और वहां मौजूद सामान की जानकारी थी. आरोप है कि उसने दो युवकों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई. पुलिस ने सिमरन के साथ उसके जिम ट्रेनर दोस्त और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद नकदी और जेवर लेकर हुए फरार

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने घर में रखी नकदी और जेवरात अपने कब्जे में लिए और वहां से निकल गए. जांच में लूटे गए सामान और नकदी की बरामदगी भी की गई है. पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़ी बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

परिवार को भी नहीं था किसी करीबी पर शक

मृतक के बड़े भाई तेजिंदर खन्ना के मुताबिक, घटना के समय राकेश घर में अकेले थे. परिवार ने शुरुआत में किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति पर शक नहीं जताया था. बाद में पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ. परिवार ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. राकेश खन्ना की मौत किस तरह हुई और हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है.

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