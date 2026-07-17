दिल्ली में रामलीला की तैयारियां शुरू, आयोजकों ने MCD के सामने रखीं ये 7 बड़ी मांगें

राजधानी दिल्ली में इस साल होने वाली रामलीलाओं की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं. शुक्रवार (17 जुलाई) को श्री रामलीला महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम (MCD) आयुक्त संजीव खिरवार से मुलाकात कर रामलीला आयोजन से जुड़ी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा. महासंघ ने आयोजन से पहले जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने की मांग की है.

महासंघ के अनुसार, इस वर्ष दिल्ली में 11 से 21 अक्टूबर 2026 तक रामलीला मंचन होगा, जबकि 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. इसे देखते हुए आयोजकों ने समय रहते तैयारियां पूरी करने का अनुरोध किया है.

महासंघ ने रखीं ये 7 प्रमुख मांगें

1. ग्राउंड समय पर उपलब्ध कराए जाएं

महासंघ ने मांग की है कि रामलीला आयोजन के लिए दिल्ली नगर निगम के ग्राउंड कम से कम 40 दिन पहले आयोजकों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मंच, पंडाल और अन्य तैयारियां समय पर पूरी की जा सकें.

2. प्रचार-प्रसार की अनुमति मिले

महासंघ ने 25 अगस्त से 25 अक्टूबर 2026 तक रामलीलाओं के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति देने की मांग की है.

3. डेंगू और मलेरिया से बचाव के इंतजाम हों

रामलीला स्थलों पर डीडीटी पाउडर और मलेरिया-डेंगू रोधी दवाइयों का छिड़काव कराने की मांग की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

4. टॉयलेट और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो

महासंघ ने सभी रामलीला स्थलों पर शौचालय और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

5. फायर सेफ्टी और अन्य मंजूरियां समय पर मिलें

आयोजकों ने मेले और झूलों से संबंधित आवश्यक मंजूरियां तथा फायर सेफ्टी से जुड़े प्रमाणपत्र समय पर जारी करने की मांग की है, ताकि आयोजन में किसी तरह की बाधा न आए.

6. सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए

महासंघ ने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सभी क्षेत्रीय जोनल कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग की है, जिससे आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें.

7. आयोजन स्थलों पर सफाई और अन्य नागरिक सुविधाएं मिलें

महासंघ ने रामलीला स्थलों पर नियमित सफाई, कूड़ा उठाने और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है.

महासंघ ने क्या कहा?

महासंघ के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मंचन 11 से 21 अक्टूबर तक होगा, जबकि 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा मनाया जाएगा.

MCD कमिश्नर से की मुलाकात

महासंघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुना. प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि आयुक्त ने रामलीला आयोजन में निगम की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया. हालांकि, दिल्ली नगर निगम की ओर से इस संबंध में कोई अलग आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है.

मुलाकात के दौरान महासंघ की ओर से निगम आयुक्त को हनुमान जी की गदा, भगवान श्रीराम का स्मृति चिन्ह और रामायण भेंट कर सम्मानित किया गया.