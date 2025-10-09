दिल्ली: प्रेमी को प्रेमिका पर हुआ शक, बेरहमी से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक 25 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करती है. दरअसल मंगलवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर पुलिस को PCR कॉल मिली थी. कॉल में बताया गया कि नानक चंद बस्ती की प्रताप गली कोटला मुबारकपुर में एक घर में झगड़े की आवाजें आई थी.

कॉलर ने बताया कि वहां उसकी किराएदार महिला रहती है और झगड़ा होने के बाद जब वो देखने गया तो सीढ़ियों पर खून के निशान थे. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए.कमरे के फर्श पर लड़की की लाश पड़ी थी और आसपास हर जगह खून फैला हुआ था.

लड़की की पहचान साक्षी के रूप में थी. जिसकी उम्र 25 वर्ष साल थी. लड़की एंड्रयूज गंज, हौज खास की रहने वाली है. वो यहां किराए पर रह रही थी. पुलिस ने मौके पर FSL और क्राइम टीम को बुलाया, पूरे कमरे और सीढ़ियों की फोटोग्राफी की और सबूत इकट्ठा किए.

चेहरे और गले पर चाकू से किए कई वार

शुरुआती जांच में सामने आया है कि साक्षी की हत्या किसी जानने वाले शख्स ने की. दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर साक्षी के चेहरे और गले पर चाकू से कई वार किए. जिससे उसकी मौत हो गई कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला था, जिससे साफ था कि हत्या के बाद आरोपी वहां से निकल गया.

पुलिस आसपास लगे करीब 200 CCTV कैमरे खंगाले और आस-पास के लोगों से पूछताछ की. इतना ही नहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय घर में सिर्फ साक्षी और उसका एक जानकर ही घर में मौजूद था.

हिमांशु को कर लिया गिरफ्तार

सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की.जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम हिमांशु है और वो हरियाणा के हांसी का रहने वाला है. पुलिस की टीम को जानकारी मिली कि आरोपी हरियाणा में ही मौजूद है. इसके बाद पुलिस की एक टीम हरियाणा के हांसी पहुंची और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया.

प्रेमी को शक था कि प्रेमिका किसी और से करती थी बात

जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी और साक्षी की मुलाकात दो महीने पहले जोधपुर में हुई थी. दोनों में नजदीकियां बढ़ी और 5 अक्टूबर को हिमांशु साक्षी से मिलने दिल्ली आया था. जब दोनों घर पर थे तब उसे शक हुआ कि साक्षी किसी और से बात करती है. उसने साक्षी का मोबाइल देखा तो उसमें किसी और लड़के के साथ फोटो मिले जब साक्षी ने कहा कि वो उसका पुराना दोस्त है, तो हिमांशु को भरोसा नहीं हुआ इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ.

पुलिस के मुताबिक हिमांशु शराब के नशे में था तभी वो किचन से चाकू लेकर आया और चाकू से साक्षी पर हमला कर दिया, साक्षी ने खुद को बचाने की कोशिश की और चाकू छीन कर हिमांशु पर हमला भी किया, लेकिन उसके गले पर गहरा घाव था, इसलिए वो खुद को नहीं बचा पाई. इसके बाद घायल आरोपी हिमांशु हरियाणा भाग गया.

हिमांशु अब पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस के मुताबिक हिमांशु पर पहले से 14 मामले दर्ज है.पूछताछ जारी है. पुलिस के मुताबिक मृतक साक्षी ओखला में काम करती थी1 साल से किराए के घर में रह रही थी.