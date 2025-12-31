धुंध की चादर से ढकी दिल्ली, अगले दो घंटे तक रहेगा जबरदस्त कोहरा, ठंड के अटैक ने किया बेहाल

राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक हैं. सड़कों पर घना कोहरा है, ठिठुरन है जो शाम से सुबह तक और बढ़ जाती है इसके साथ ही प्रदूषित हवाएं हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज (बुधवार 31 दिसंबर) की सुबह करीब 8 बजे तक ऐसा ही घना कोहरा रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए घने कोहरे और बर्फीली हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 31 दिसंबर को पूरे क्षेत्र में ठंड, कोहरा और तेज ठंडी हवाओं का असर देखा गया है. इसका सीधा प्रभाव दैनिक जीवन, यात्रा और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. नए साल के आसपास बारिश और तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ने की संभावना है.

आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम?

दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की धूप जरूर रही, जिससे दिन में कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को लगातार बनाए रखा. दिन और रात दोनों समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है. हवाओं की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जो ठंडी होने के कारण तापमान को और नीचे महसूस करा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. ऐसे में सड़क और रेल यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. खासतौर पर सुबह के समय वाहन चलाते वक्त जोखिम बढ़ सकता है.

शीतलहर का अलर्ट, प्रदूषण गंभीर

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 31 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि फिलहाल शीतलहर की औपचारिक चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब बनी हुई है. AQI का स्तर कई इलाकों में 600 के करीब दर्ज किया गया है.

न्यू दिल्ली में AQI 596, उत्तम नगर में 756, पटपड़गंज में 449, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 652, रुचि विहार में 530, आईटीआई शाहदरा में 433 और रेलवे कॉलोनी में 533 रिकॉर्ड किया गया है. घना कोहरा और खराब हवा मिलकर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए.

जनवरी में और सताएगी ठंड

आने वाले दिनों के मौसम को लेकर विभाग ने बताया है कि 1 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण कुछ कम होगा लेकिन ठंड और बढ़ेगी. 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

IMD के अनुसार पहाड़ी इलाकों में अगले तीन दिनों में अच्छी बर्फबारी की संभावना है. नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में असर दिखेगा. 3 जनवरी के बाद शीतलहर का प्रभाव बढ़ सकता है और दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप और तेज हो सकता है.