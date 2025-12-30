नए साल पर दिल्ली वालों को सरकार का तोहफा! इन परिवारों को मिलेगा घर, रेखा गुप्ता ने दिए ये संकेत

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नए साल पर बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि 2025 की शुरुआत के साथ ही राजधानी में हजारों EWS फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास मिल सके.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली में EWS आवास परियोजनाओं को केवल इमारतों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें पूरी तरह रहने योग्य कॉलोनियों के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाए.

6,476 अब भी आवंटन के इंतजार में

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 से 2020 के बीच करीब 7,620 EWS आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था. इनमें से एक हिस्से का आवंटन हो चुका है, जबकि 6,476 फ्लैट अभी खाली हैं. नए साल में इन्हीं फ्लैटों की चाबियां पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की योजना है.

पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस

पिछली सरकारों के कार्यकाल में कई EWS प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे. मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं को दोबारा शुरू करने और उन्हें पूरा करने का निर्णय लिया है. इसके लिए लगभग 2,500 खाली फ्लैटों की मरम्मत और सुधार कार्य को मंजूरी दी गई है, जिस पर 27.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

पूरी कॉलोनी विकसित करने की योजना

सरकार का कहना है कि EWS कॉलोनियों में केवल फ्लैट देना पर्याप्त नहीं है. इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. EWS इलाकों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सामुदायिक ढांचे विकसित किए जा रहे हैं.

पानी, पार्क और परिवहन पर विशेष ध्यान

सावदा घेवरा सहित कई EWS कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड टैंक, बूस्टर स्टेशन और ओवरहेड वाटर टैंक बनाए गए हैं. इसके साथ ही करीब 39 आवासीय पार्क विकसित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 22 हजार वर्ग मीटर से अधिक है.

कनेक्टिविटी और सुरक्षा को भी बनाया गया प्राथमिकता

EWS कॉलोनियों को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टॉप, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर मेट्रो स्टेशन, पुलिस चौकी और थाना जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे को मिलेगा विस्तार

सरकार की योजना EWS क्षेत्रों में डिस्पेंसरी, अस्पताल और प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की है. इससे यहां रहने वाले परिवारों को इलाज और शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार की सोच केवल छत उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. लक्ष्य यह है कि EWS परिवारों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें. नए साल में यह पहल हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई शुरुआत बन सकती है.