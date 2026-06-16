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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान

Delhi News: दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान

Delhi Weather Update: IMD  के अनुसार, सोमवार (15 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  

Reported By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Jun 2026 07:03 AM (IST)
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  • मंगलवार को हल्की बारिश, हवाएं; बाद में तापमान वृद्धि संभावित.

दिल्ली-एनसीआर को सोमवार को हुई बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है. सोमवार (15 जून) दोपहर दिल्ली-NCR के कुछ इलाको में भारी बारिश हुई, जिससे मौसम अचानक बदल गया. शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आंधी-तूफान और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था. मौसम विशेषज्ञों ने दिल्ली के मौसम में आए इस बदलाव का कारण हिमालयी क्षेत्र पर असर डाल रहे 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) को बताया है.  

विशेषज्ञों की मानें को पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार से कम होने की उम्मीद है, जिसके बाद तापमान दोबारा बढ़ सकता है. IMD  के अनुसार, सोमवार (15 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में 38.0 डिग्री सेल्सियस रहा. 

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 पिछले 24 घंटों का तापमान में बढ़ा न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं, जिनकी गति कभी-कभी 93 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

आज छाये रहेंगे आंशिक रूप से बादल

IMD के अनुसार, आज मंगलवार (16 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने सुबह और दोपहर के समय में बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

आज अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 16 Jun 2026 07:03 AM (IST)
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