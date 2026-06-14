IMD Weather Update: अगले 7 दिनों तक मौसम का कहर! बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट
IMD Weather Update: अगले 7 दिनों में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेगी.
देश में मॉनसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है और इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम का मिजाज भी अब तेजी से बदलने वाला है. इसी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, तो वहीं जबकि दूसरी तरफ देश में कुछ इलाकों में गर्मी और हीटवेव अभी भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
देश में बारिश को लेकर IMD का मानना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. यही कारण है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मॉनसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ के और हिस्सों में पहुंच सकता है और इसके बाद इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने के संकेत हैं.
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मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई
सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अगले 6 से 7 दिनों तक कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है. इसके अलावा बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश का दौर बना रह सकता है. वहीं लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और कुछ जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति भी बन सकती है.
उत्तर भारत में मौसम ले सकता है करवट
उत्तर भारत में भी मौसम करवट ले सकता है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. राजस्थान के कुछ इलाकों में इससे ज्यादा तेज हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि बारिश के बीच गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा. मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में 14 से 17 जून और विदर्भ में 14 से 16 जून तक हीटवेव की चेतावनी दी है. वहीं कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में उमस लोगों की मुश्किल बढ़ा सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को अगले कुछ दिनों में गर्मी और मौसम के उतार-चढ़ाव दोनों का असर महसूस हो सकता है. IMD के अनुसार 14 से 17 जून के बीच आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक, धूल भरी हवाएं और तेज हवा चलने की संभावना है. खासकर शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
दिल्ली के तापमान में होगी बढ़ोतरी
मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. ऐसे में दिन में गर्मी महसूस होगी लेकिन शाम के समय तेज हवाएं और हल्की बारिश कुछ राहत दे सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखें, खराब मौसम के दौरान खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूरी बनाए रखें और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें.
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