गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान

दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम काफी हद तक साफ रहा. हवा में धुंध और स्मॉग का असर कम दिखा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. लगातार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिसने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया. सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस की गई, वहीं दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली.

सोमवार (26 जनवरी) को सप्ताह की शुरुआत भी बादलों की आवाजाही के साथ हुई. आज भी तेज और बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तेज हवाओं की वजह से ठंड और ज्यादा चुभने वाली महसूस होगी, खासकर सुबह और देर रात के समय.

दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 228 दर्ज किया गया है. यह स्तर अभी भी ‘खराब’ श्रेणी में आता है, हालांकि बीते कुछ दिनों की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर कही जा सकती है. ठंडी और तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के कण कुछ हद तक बिखरे हैं, जिससे हवा थोड़ी साफ महसूस हो रही है.

कल बिगड़ेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर का मौसम मंगलवार (27 जनवरी) को एक बार फिर बिगड़ने वाला है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जनवरी के लिए सुबह, दोपहर और रात में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. यानी पूरे दिन मौसम बदला-बदला रह सकता है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 27 जनवरी को आंधी-तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. खासकर खुले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

31 जनवरी तक सर्दी का असर

फिलहाल 31 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का कहर कम होता नजर नहीं आ रहा है. तापमान में उतार-चढ़ाव और तेज हवाओं के चलते ठंड बनी रहेगी. लोगों को गर्म कपड़े पहनने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है.