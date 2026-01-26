हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान

गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाओं से सर्दी का असर बढ़ा हुआ है. तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है. 27 जनवरी को आंधी-तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम काफी हद तक साफ रहा. हवा में धुंध और स्मॉग का असर कम दिखा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. लगातार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिसने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया. सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस की गई, वहीं दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली.

सोमवार (26 जनवरी) को सप्ताह की शुरुआत भी बादलों की आवाजाही के साथ हुई. आज भी तेज और बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तेज हवाओं की वजह से ठंड और ज्यादा चुभने वाली महसूस होगी, खासकर सुबह और देर रात के समय.

दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 228 दर्ज किया गया है. यह स्तर अभी भी ‘खराब’ श्रेणी में आता है, हालांकि बीते कुछ दिनों की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर कही जा सकती है. ठंडी और तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के कण कुछ हद तक बिखरे हैं, जिससे हवा थोड़ी साफ महसूस हो रही है.

कल बिगड़ेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर का मौसम मंगलवार (27 जनवरी) को एक बार फिर बिगड़ने वाला है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जनवरी के लिए सुबह, दोपहर और रात में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. यानी पूरे दिन मौसम बदला-बदला रह सकता है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 27 जनवरी को आंधी-तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. खासकर खुले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

31 जनवरी तक सर्दी का असर

फिलहाल 31 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का कहर कम होता नजर नहीं आ रहा है. तापमान में उतार-चढ़ाव और तेज हवाओं के चलते ठंड बनी रहेगी. लोगों को गर्म कपड़े पहनने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 26 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
दिल्ली NCR
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त
संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' के एक नहीं तोड़े दो रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Snowfall 2026: जनवरी में जमी जन्नत! कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर
Janhit: शंकराचार्य के 'हठ' के 8 दिन...योगी क्या 'प्रयास' कर रहे हैं? | Yogi Vs Shankaracharya
Shankaracharya Controversy: शिविर के बाहर 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे..बहसबाजी | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
दिल्ली NCR
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
समस्तीपुर: सरस्वती विसर्जन कर लौट लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, कई लोग दबे, दो बच्चों की मौत 
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त
संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' के एक नहीं तोड़े दो रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
जनरल नॉलेज
दुनिया का सबसे उम्रदराज और सबसे युवा देश कौन सा? ये तथ्य आपके होश उड़ा देंगे
दुनिया का सबसे उम्रदराज और सबसे युवा देश कौन सा? ये तथ्य आपके होश उड़ा देंगे
ब्यूटी
घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क, 7 दिन में पाएं चमकती आंखें
घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क, 7 दिन में पाएं चमकती आंखें
जनरल नॉलेज
Border 2 Banned In Gulf Countries: खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
यूटिलिटी
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget