दिल्ली के फाइव स्टार होटल में महिला को दिया 'जहरीला' खाना? महिला ने तबीयत बिगड़ी, जांच शुरू

दिल्ली के फाइव स्टार होटल में महिला को दिया 'जहरीला' खाना? महिला ने तबीयत बिगड़ी, जांच शुरू

Delhi News: दिल्ली के मशहूर होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खाने में जहरीला पदार्थ होने का आरोप लगाया. प्रियंका रॉय नामक महिला खाना खाने के बाद बीमार पड़ गईं.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित मशहूर फाइव स्टार होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां ठहरी एक महिला की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई. महिला का आरोप है कि उसके खाने में कोई जहरीला पदार्थ (Poison) मिला हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला की पहचान 31 वर्षीय प्रियंका रॉय के रूप में हुई है, जो दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके की रहने वाली है. प्रियंका ने 20 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए होटल में एडवांस बुकिंग कराई थी और वह होटल की 12वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1201 में ठहरी हुई थी.

खाना खाते ही शुरू हुई उल्टियां और दर्द

घटना शनिवार (24 जनवरी) रात की है. प्रियंका ने होटल में खाना ऑर्डर किया था, जिसे खाने के तुरंत बाद उसे तेज पेट दर्द और उल्टियाँ शुरू हो गई. घबराई हुई महिला ने दोपहर लगभग 1:15 बजे PCR कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी. उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है.

जांच में जुटी क्राइम और फोरेंसिक टीम

सूचना मिलते ही बाराखंबा थाने की पुलिस टीम होटल पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम टीम और फोरेंसिक (FSL) की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने कमरा नंबर 1201 की जांच की, जहाँ टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा था. फोरेंसिक टीम ने उस खाने के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं. खाने को लैब में केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, जिससे यह साफ हो सके कि उसमें कोई संदिग्ध या जहरीला पदार्थ था या नहीं.

अस्पताल में भर्ती, जल्द दर्ज होगी FIR

पीड़ित लड़की को तुरंत पास के लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच और शिकायत के आधार पर पुलिस इस मामले में जल्द ही FIR दर्ज करने की तैयारी में है. पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

Published at : 25 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Delhi Hotel DELHI NEWS
