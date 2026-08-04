Delhi News: पत्नी की लाश ठिकाने लगाने के लिए मांगी दोस्त से मदद, पहुंच गई पुलिस; आरोपी गिरफ्तार
Delhi News In Hindi: दिल्ली की किशनगढ़ थाना पुलिस ने एक शख्स को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप गिरफ्तार किया है, आरोपी डिलीवरी बॉय का करता है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
साउथ दिल्ली के मुनीरका इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां 24 साल के डिलीवरी बॉय अनुराग उर्फ अभिषेक ने अपनी 20 साल की पत्नी कनिका की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी. उसने अपने दोस्त को बुलाकर शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी, लेकिन दोस्त ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही किशनगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, एक अगस्त की रात आरोपी ने अपने दोस्त को फोन कर तुरंत घर बुलाया. जब दोस्त वहां पहुंचा तो आरोपी उसे कमरे के अंदर ले गया. कमरे में बेड पर पत्नी कनिका का शव खून से लथपथ पड़ा था और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे. आरोपी ने दोस्त के सामने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल करते हुए शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी.
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मोबाइल वापस लेकर पुलिस को कर दी कॉल
बताया गया कि आरोपी ने पहले दोस्त का मोबाइल अपने पास रख लिया था. बाद में जब दोनों दोस्त के घर पहुंचे तो दोस्त ने परिवार वालों को बुलाने का बहाना बनाकर अपना मोबाइल वापस लिया. जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, वह ऊपर गया और तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया.
बेड पर मिला शव, अस्पताल में मृत घोषित
पुलिस आरोपी और शिकायतकर्ता को साथ लेकर उसके घर पहुंची, कमरे में बेड पर कनिका का शव खून से सना मिला. शव को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को सील कर क्राइम टीम और एफएसएल को जांच के लिए बुलाया.
हत्या का केस दर्ज, जांच जारी
शिकायतकर्ता के बयान, घटनास्थल की जांच और अन्य सबूतों के आधार पर किशनगढ़ थाने में BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
दो साल पहले हुई थी शादी
पुलिस के मुताबिक, मृतका कनिका गृहिणी थी. उसकी शादी वर्ष 2023 में अनुराग उर्फ अभिषेक से हुई थी. आरोपी मुनीरका में रहकर डिलीवरी बॉय का काम करता है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे घरेलू विवाद था या कोई अन्य वजह थी.