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दिल्ली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Delhi News In Hindi: दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर कार्यालय को सोमवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी ली। यह 8वीं बार है जब ऐसी धमकी दी गई है.

Written By : मदीहा खान |  Updated at : 03 Aug 2026 10:05 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम (MCD) के महापौर (मेयर) कार्यालय की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. सोमवार सुबह मेयर कार्यालय को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. पूरे कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

मेयर कार्यालय के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट पर कार्यालय की आईडी पर एक अज्ञात ई-मेल प्राप्त हुआ. इस ई-मेल में स्पष्ट रूप से धमकी दी गई थी कि दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर कार्यालय परिसर में बम विस्फोट किया जाएगा. ई-मेल देखते ही कार्यालय के अधिकारियों ने बिना कोई देरी किए इसकी सूचना दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को दी.

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चप्पे-चप्पे की ली गई तलाशी

धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मेयर कार्यालय पहुंचीं. पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. कार्यालय के सभी कमरों, प्रवेश और निकास द्वारों के अलावा संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई. राहत की बात यह रही कि सघन चेकिंग के दौरान परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ.

8वीं बार मिली धमकी, पुलिस कमिश्नर को भेजा जा चुका है पत्र

मेयर कार्यालय के लिए यह स्थिति नई नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय में यह लगातार आठवीं बार है जब कार्यालय को इस तरह की धमकी मिली है. वहीं, अकेले इस साल यह चौथी घटना है.
बार-बार मिल रही इन धमकियों को बेहद गंभीर मानते हुए मेयर कार्यालय की ओर से पहले ही दिल्ली पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) को एक औपचारिक पत्र भेजा जा चुका है. पत्र में इन घटनाओं की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी.

अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद से जुड़े कार्यालय को बार-बार ऐसी धमकियां मिलना प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित करता है और कर्मचारियों में दहशत पैदा करता है.

साइबर सेल कर रही ई-मेल के सोर्स की जांच

दिल्ली पुलिस अब इस ई-मेल के स्रोत (Source) का पता लगाने में जुट गई है. साइबर विशेषज्ञों (Cyber Experts) की मदद ली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धमकी भरा ई-मेल किस आईपी एड्रेस और कहां से भेजा गया है. मेयर कार्यालय को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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About the author मदीहा खान

मदीहा खान पिछले 7 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहीं है. ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव कवरेज का अनुभव है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
MCD DELHI NEWS DELHI POLICE
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