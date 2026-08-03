कारगिल में फ्लैश फ्लड से तबाही, खेती और फसलों को पहुंचा नुकसान

रविवार को लद्दाख के करगिल जिले के हरदास गोंड और करकिचू (Karkitchu) गांवों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ (flash flood) आ गई, जिससे खेती की जमीन और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा. जो गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनमें हरदास गोंड, समराह नाला (शाकर-चिकटन), बडगाम, करकिचू, चोस्कोरे, सिल्मो और योक्मा खारबू शामिल हैं.

बाढ़ के पानी का बहाव इतना तीव्र था कि उसके साथ कीचड़, पत्थर और बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े भी बहकर आये हैं, जिससे खेती की ज़मीन को भारी नुकसान पहुंचा है. राहत की बात ये रही कि प्रभावित इलाकों से अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन

<a title="Hindi News" href="https://www.abplive.com/" data-type="interlinkingkeywords">Hindi News</a> | 3 August News" src="https://www.youtube.com/embed/Fs7mnx2ijzQ" width="951" height="535" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

बाढ़ से खेती को नुकसान

जिले में लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा. तेजी से बहते बाढ़ के पानी ने कई पेड़ उखाड़ दिए, जिनमें खुबानी (apricot) के कीमती बाग भी शामिल हैं. पानी के साथ आये भारी मात्रा में कीचड़ व मलबे ने खेती वाली जमीन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है.

इसके अलावा अचानक आई इस बाढ़ से निजी संपत्ति, स्थानीय सड़कों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है. कनेक्टिविटी लिंक और पारंपरिक सिंचाई नहरों (कुल्स) को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इस बीच स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग बंद नालों से मलबा हटाने और सड़कों को फिर से चालू करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

DDMA ने जारी की एडवाइजरी

इस बीच करगिल के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक जरूरी सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी निवासियों और पर्यटकों को बहुत सतर्क रहने के लिए कहा गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वो बहते हुए पानी के रास्तों से दूर रहें, उफान पर चल रही नदियों को पार करने से बचें और मौसम के हालात सामान्य होने तक कोई भी गैर-जरूरी यात्रा न करें.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है. बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है. वहीं, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और नदी-नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

शहीद जवानों के परिवारों को मिली नौकरी, LG ने सौंपा नियुक्ति पत्र