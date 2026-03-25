दिल्ली बस हादसा: लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के पास हुए दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर यात्री सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है. घटना के बाद परिवहन व्यवस्था की अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी लापरवाही का नतीजा है.

नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप

संस्था ने स्पष्ट कहा कि यात्री बसों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब आम बात हो चुकी है. कई बार प्रशासन को इस विषय में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यही लापरवाही अब बड़े हादसों का कारण बन रही है.

फिटनेस सर्टिफिकेट पर उठे गंभीर सवाल

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है. आरोप है कि बसों की बॉडी में गैरकानूनी बदलाव कर उन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है.

अवैध सामान परिवहन पर प्रशासन की चुप्पी

बसों के अंदर अतिरिक्त जगह बनाकर बिना कागजात के प्रतिबंधित सामान ढोने का भी मुद्दा उठाया गया है. संस्था ने सवाल किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक गैरकानूनी सामान ले जाने पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है.

धार्मिक स्थल के पास यातायात पर सवाल

कपूर ने आरोप लगाते हुए कहा कि नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर, जब मंदिरों के आसपास भारी भीड़ रहती है. ऐसे संवेदनशील इलाकों में बसों की आवाजाही की अनुमति देना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. इस निर्णय के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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प्राथमिक जांच में सामने आई खामियां

प्रारंभिक जांच में कई गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं. बस में केवल एक ही मुख्य दरवाजा था. इमरजेंसी एग्जिट या तो क्षतिग्रस्त था या हटा दिया गया था. इतना ही नहीं, पीछे के गेट की जगह सीटें लगाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया था. इससे आपात स्थिति में यात्रियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा.

पांच अहम मांगें आईं सामने

संस्था ने मांग की है कि बस के वजन, संरचना और दुर्घटना स्थल की विस्तृत तकनीकी जांच कराई जाए. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी हुई. इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच की मांग की गई है. फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है. अवैध बॉडी मॉडिफिकेशन और गैरकानूनी परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत जताई गई है. साथ ही धार्मिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई गई है.

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर का कहना है कि अब केवल दुख व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा. जरूरत है सख्त फैसले लेने की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी.

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