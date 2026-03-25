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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIran War: सर्वदलीय बैठक के बाद संजय सिंह बोले, 'पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, सरकार ने...'

Iran War: सर्वदलीय बैठक के बाद संजय सिंह बोले, 'पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, सरकार ने...'

All Party Meeting: आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली चिंता तो ये थी कि गैस सिलेंडर के लिए देश लाइन में खड़ा है. इस पर सरकार ने जवाब दिया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 08:08 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट की स्थिति पर सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए. बुधवार (25 मार्च) को इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पहली चिंता तो यही थी कि पूरा देश इस वक्त गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा है. अब तो पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग रही है जिससे पैनिक हो रही है. प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में जो भाषण दिए उससे भी घबराहट की स्थिति लोगों में है.

बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसका हिस्सा था. संजय सिंह ने बताया कि सरकार का ये पक्ष था कि हम 60 फीसदी एलपीजी का घरेलू उत्पादन कर रहे हैं और गैस की कोई कमी नहीं होगी. हमारे पास तेल का रिजर्व है. हमने ये सवाल उठाया कि इस युद्ध में हमें पड़ने की क्या आवश्यकता थी, पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, इस पर सरकार ने अपने तरीके से जवाब दिया. 

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जनता तकलीफ में होगी तो हम बोलेंगे- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा, "वो कह रहे हैं कि संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं. अब सहयोग का ये मतलब नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे. जनता में तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे. अब दो-चार दिनों में आपको सच्चाई पता चल जाएगी. सरकार का जो दावा है कि किसी प्रकार का कोई संकट तेल और गैस का नहीं है, वो जमीन पर क्या दिखता है?" 

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सरकार ने क्या कहा?

सर्वदलीय बैठक के लेकर सूत्रों ने दावा किया कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये तो 1981 से चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने सालों से पाकिस्तान को ईरान के साथ बातचीत में लगा रखा है. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 Mar 2026 07:50 PM (IST)
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