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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today: , पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 May 2026 06:52 AM (IST)
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  • मौसम विभाग ने खुले में रुकने से बचने की सलाह दी.

देशभर में लोगों को 11 से 14 मई के  बीच के गर्मी से राहत मिल सकती है. भारती मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 10 से 14 मई के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में थोड़ी गरज, बिजली और 40 से 60 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं  चलने का अनुमान है. पिछले 24 घंटों मेंको उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है.

हालांकि, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार (10 मई) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.2  डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, 11 और 12 मई को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान का अनुमान है. इन दोनों दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली के लोगों को बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना को लेकर चेताया गया है.  दिल्ली-एनसीआर में आज सोमवार (11 मई) को  न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो सुबह होते-होते पूरी तरह से बादलों से घिर जाएगा. इस दौरान हवा की गति 20-25 किमी/घंटा रहने का अनुमान है.  सुबह या दिन के पहले पहर में बहुत हल्की बारिश की संभावना है, जिसके साथ गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.

हवा की गति इस दैरान  30-40 किमी/घंटा रहने और झोंकों के 50 किमी/घंटा तक जा सकती है. शाम या रात के समय में भी हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान भी हवा की गति सामान्य से अधिक जा सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. 

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Published at : 11 May 2026 06:52 AM (IST)
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