ईडी ने शनिवार (09 मई) को भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने संजीव अरोड़ा की तारीफ की है और कहा कि बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पता चलता है. संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया. उन्हें सलाम.''

किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पता चलता है।



संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया। उन्हें सलाम। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 10, 2026

संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी की हुई थी छापेमारी

बता दें कि शनिवार सुबह से ही ईडी संजीव अरोड़ा से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की थी. अप्रैल में भी ईडी ने दूसरी बार अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा था. अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलाया गया. जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री के रूप में अरोड़ा को आवंटित सरकारी आवास भी शामिल है.

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'एजेंसियों का काम दूसरी पार्टियों को धमकाना रह गया'

संजीव अरोड़ा के घर 9 मई को ईडी की रेड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ''आज (09 मई) सुबह से पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी की रेड चल रही है. अगर देश के अंदर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसे रोकना और उसकी जांच करना ईडी का काम है. अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है. लेकिन हमने देखा कि जबसे इस देश के अंदर मोदी राज आया है, सीबीआई भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम नहीं करती है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती है. वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने-धमकाने का काम करती है.''

केजरीवाल ने अशोक मित्तल का भी किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा, ''संजीव अरोड़ा के घर के ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई है. संजीव अरोड़ा के यहां पिछले एक महीने अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है. एक बार 17 अप्रैल को ईडी आई थी, अरोड़ा के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव, लुधियाना, दिल्ली में हर जगह उन्होंने रेड की. तीन दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो फिर से ईडी की रेड हुई? उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहां रेड हुई, उनके यहां भी तीन दिन रेड चली. और उसके बाद अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया. उनके यहां रेड खत्म हो गई. उनका सारा मामला रफा दफा हो गया.'

'संजीव अरोड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो ईडी की रेड नहीं होती'

AAP संयोजक ने कहा, ''संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, बीजेपी में शामिल होने के लिए उस दिन उन पर काफी दबाव डाला गया. अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद फिर से ईडी की रेड नहीं होती. ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन नहीं की. या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे. ये बहुत ही दुख की बात कि एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है. मोदी जी खासकर पंजाब को टारगेट कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है.''

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