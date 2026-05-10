दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्म हवाएं और भीषण गर्मी से हाल होगा बेहाल

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. शनिवार को राजधानी में तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन पूरे दिन धूप निकलने के बावजूद मौसम ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, आज रविवार (10 मई) को मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा. इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने दोनों दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

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50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है हवा

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है.

तापमान में आएगी गिरावट

बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है.

आज रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं हवा की गति 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.

पिछले हफ्ते भी बदला था मौसम

दिल्ली-एनसीआर में पिछले सोमवार को भी मौसम ने अचानक करवट ली थी. देर रात कई इलाकों में तेज बारिश हुई थी. मौसम विभाग ने उस समय ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी थी. इसके बाद मंगलवार को भी कई हिस्सों में भारी बारिश और ओले गिरने से मौसम पूरी तरह बदल गया था.

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लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत

लगातार बढ़ती गर्मी के बीच आने वाला यह मौसम बदलाव लोगों को राहत देने वाला साबित हो सकता है. तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को अगले दो दिनों में ठंडक महसूस होगी. हालांकि मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान जरूरी सावधानी बरतने की सलाह भी दी है.