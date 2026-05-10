मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा

Middle East Conflict: संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार सुबह कुवैत को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों को लेकर कड़ी निंदा की है. यूएई ने बकायदा इसके लिए एक आधिकारिक बयान जारी किया है. वहीं यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं को एक गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई बताया है. साथ ही इसे आतंकवादी हमले कुवैत की संप्रुभता का उल्लंघन करार दिया है और कहा है कि उसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है.

कुवैत में कई जहाज एक साथ घुसे थे

यह रिएक्शन कुवैत के रक्षा मंत्रालय की पहले की एक घोषणा के बाद आया है. इसकी पुष्टी की गई थी. इसमें बताया गया था कि सुबह के समय देश के एयर एरिया में घुसपैठ करते हुए कई ड्रोन देखे गए थे. इन ड्रोन हथियारों को रोक दिया गया. 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद यह पहला उल्लंघन माना जा रहा है.

सेना ने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तत्परता दिखाई

रक्षा मंत्रालय के ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने कहा है कि सेना ने मातृभूमि की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी पूरी तत्परता की पुष्टी की है. इधर ब्रिटिश सेना ने जानकारी दी कि कतर तट पर एक अज्ञात मिसाइल हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी

UKMTO ने बताया- मालवाहक जहाज में लग गई थी आग

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने बताया कि इस हमले के कारण मालवाहक जहाज पर छोटी आग लग गई थी. हालांकि, आग को बाद में बुझा दिया गया. यह हमला दोहा से लगभग 23 नॉटिकल उत्तरपूर्व में हुआ था. हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि, पिछले एक सप्ताह से यहां तनाव बढ़ गया है.

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ईरान के नेवी ने फिर चेताया

इधर, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने चेतावनी जारी की है. नेवी ने कहा है कि उसके कमर्शियल जहाजों के साथ किसी भीतरह की छेड़छाड़ होने पर दुश्मन के जहाजों और अमेरिकी क्षेत्रीय ठिकानों पर जोरदार हमला किया जाएगा. इधर ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार करता है तो वे बड़े पैमाने पर बमबारी करेंगे. 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान और अमेरिका का युद्ध फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचकर खत्म नहीं हुआ है.

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