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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSummer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें

Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें

Travel Tips: तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच छोटी-सी लापरवाही भी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है. ऐसे में अगर आप भी दोस्तों के साथ समर ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 May 2026 02:45 PM (IST)
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Things To Carry In A Summer Travel Safety Kit: गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बनने लगता है. कोई पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा लेना चाहता है तो कोई बीच या किसी नए शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है. लेकिन तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच छोटी-सी लापरवाही भी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है. ऐसे में अगर आप भी दोस्तों के साथ समर ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही आपकी ट्रैवल सेफ्टी किट में कुछ जरूरी चीजें जरूर होनी चाहिए.

कमजोरी, चक्कर और सिरदर्द से बचने के लिए रखें इसका ध्यान

सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है पानी कम पीना. गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए ट्रिप के दौरान हमेशा पानी की बोतल साथ रखें. ORS, नारियल पानी, फ्रूट जूस और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसी चीजें भी बैग में रखना अच्छा विकल्प हो सकता है. 

तेज धूप से स्कीन को बचाने की जरूरत

धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए घूमना भी भारी पड़ सकता है. तेज यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं और सनबर्न या टैनिंग की समस्या बढ़ा सकती हैं. इसलिए सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल और आफ्टर-सन लोशन अपनी सेफ्टी किट में जरूर रखें. अगर लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं तो सनग्लासेस और कैप भी साथ रखें.

बैग में रखें हल्के कपड़े

कई लोग ट्रिप पर फैशन के चक्कर में भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं, जिससे गर्मी और ज्यादा लगती है. समर ट्रैवल के लिए हमेशा हल्के रंग के कॉटन कपड़े चुनें. ढीले और आरामदायक कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं.

फोन चार्जर और पावर बैंक का रखें ध्यान

अगर आप दोस्तों के साथ घूमने निकल रहे हैं तो फोन चार्जर और पावर बैंक रखना बिल्कुल न भूलें. सफर के दौरान लोकेशन देखने, फोटो क्लिक करने और ऑनलाइन पेमेंट के कारण मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है.  ऐसे में पावर बैंक काफी मददगार साबित होता है.

जले- कटे का भी रखें ध्यान

सेफ्टी किट में बेसिक फर्स्ट एड आइटम जरूर होने चाहिए. इसमें अलग-अलग साइज की बैंडेज, स्टेराइल गॉज, मेडिकल टेप और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रखें, ताकि कट या चोट लगने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. लंबे वॉक के दौरान पैरों में छाले पड़ने से बचने के लिए ब्लिस्टर पैड्स भी काम आते हैं. 

बुखार, दर्द या एलर्जी के लिए विशेष तैयारी

बुखार, दर्द या एलर्जी की बेसिक दवाइयां भी साथ रखें. डिजिटल थर्मामीटर, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, कैलामाइन लोशन और हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम कीड़ों के काटने या स्किन रैश में राहत दे सकती हैं. हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, छोटे कैंची, ट्वीजर, टॉर्च और इंस्टेंट कोल्ड पैक जैसी चीजें भी ट्रिप के दौरान बेहद काम आती हैं.

यह भी पढ़ें -Summer Best Travel Destinations: मनाली या दार्जिलिंग, गर्मियों में घूमने के लिए कौन-सी जगह है बेस्ट?

घूमने के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी

एक और गलती जो लोग करते हैं, वह है लगातार धूप में घूमते रहना. गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप में ज्यादा देर बाहर न रहें. सही प्लानिंग और अच्छी सेफ्टी किट के साथ आपका समर ट्रिप मजेदार, सुरक्षित और यादगार हो सकता है.

यह भी पढ़ें - इन 7 देशों में बेहद दमदार है भारतीय रुपया, घूमने का प्लान है तो आ जाएगा मजा

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Summer Travel Tips Summer Trip Safety Travel Safety Kit
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