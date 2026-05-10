Things To Carry In A Summer Travel Safety Kit: गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बनने लगता है. कोई पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा लेना चाहता है तो कोई बीच या किसी नए शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है. लेकिन तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच छोटी-सी लापरवाही भी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है. ऐसे में अगर आप भी दोस्तों के साथ समर ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही आपकी ट्रैवल सेफ्टी किट में कुछ जरूरी चीजें जरूर होनी चाहिए.

कमजोरी, चक्कर और सिरदर्द से बचने के लिए रखें इसका ध्यान

सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है पानी कम पीना. गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए ट्रिप के दौरान हमेशा पानी की बोतल साथ रखें. ORS, नारियल पानी, फ्रूट जूस और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसी चीजें भी बैग में रखना अच्छा विकल्प हो सकता है.

तेज धूप से स्कीन को बचाने की जरूरत

धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए घूमना भी भारी पड़ सकता है. तेज यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं और सनबर्न या टैनिंग की समस्या बढ़ा सकती हैं. इसलिए सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल और आफ्टर-सन लोशन अपनी सेफ्टी किट में जरूर रखें. अगर लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं तो सनग्लासेस और कैप भी साथ रखें.

बैग में रखें हल्के कपड़े

कई लोग ट्रिप पर फैशन के चक्कर में भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं, जिससे गर्मी और ज्यादा लगती है. समर ट्रैवल के लिए हमेशा हल्के रंग के कॉटन कपड़े चुनें. ढीले और आरामदायक कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं.

फोन चार्जर और पावर बैंक का रखें ध्यान

अगर आप दोस्तों के साथ घूमने निकल रहे हैं तो फोन चार्जर और पावर बैंक रखना बिल्कुल न भूलें. सफर के दौरान लोकेशन देखने, फोटो क्लिक करने और ऑनलाइन पेमेंट के कारण मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में पावर बैंक काफी मददगार साबित होता है.

जले- कटे का भी रखें ध्यान

सेफ्टी किट में बेसिक फर्स्ट एड आइटम जरूर होने चाहिए. इसमें अलग-अलग साइज की बैंडेज, स्टेराइल गॉज, मेडिकल टेप और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रखें, ताकि कट या चोट लगने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. लंबे वॉक के दौरान पैरों में छाले पड़ने से बचने के लिए ब्लिस्टर पैड्स भी काम आते हैं.

बुखार, दर्द या एलर्जी के लिए विशेष तैयारी

बुखार, दर्द या एलर्जी की बेसिक दवाइयां भी साथ रखें. डिजिटल थर्मामीटर, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, कैलामाइन लोशन और हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम कीड़ों के काटने या स्किन रैश में राहत दे सकती हैं. हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, छोटे कैंची, ट्वीजर, टॉर्च और इंस्टेंट कोल्ड पैक जैसी चीजें भी ट्रिप के दौरान बेहद काम आती हैं.

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घूमने के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी

एक और गलती जो लोग करते हैं, वह है लगातार धूप में घूमते रहना. गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप में ज्यादा देर बाहर न रहें. सही प्लानिंग और अच्छी सेफ्टी किट के साथ आपका समर ट्रिप मजेदार, सुरक्षित और यादगार हो सकता है.

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