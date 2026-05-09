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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में...', मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर तंज

'दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में...', मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर तंज

UP Cabinet Expansion: योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर कटाक्ष किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या? 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 08:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और योगी सरकार पर कटाक्ष किया है. अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या? 

अखिलेश यादव ने कहा, "सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का ‘कटाव-झटाव’ हो रहा है. जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले. हमारी माँग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए. वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है : ‘अगल-बगल’ की जोड़ी का कुछ हला-भला होगा या फिर वो ‘अगले-बगले’ ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ़ रील बनाते."

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कल दोपहर साढ़े 3 बजे होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी रविवार 10 मई 2026 को दोपहर साढ़े 3 बजे होगा. इस कैबिनेट विस्तार में कुछ मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है. मंत्रियों के हटाए जाने की सूचना के बीच कुछ संभावित चेहरे लखनऊ में डटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि 6 नए मंत्री शपथ लेंगे. संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं.

इन लोगों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह

मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, कृष्णा पासवान और सुरेन्द्र दिलेर का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. हंसराज विश्वकर्मा और आशा मौर्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों की जगह खाली है.

बताते चलें कि योगी कैबिनेट में फिलहाल 54 मंत्री हैं. संभावना है कि अब सरकार में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम (शनिवार) को लोकभवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की.

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Published at : 09 May 2026 08:13 PM (IST)
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Akhilesh Yadav UP News
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