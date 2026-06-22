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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्लीवासियों को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के संकेत

Delhi Weather: दिल्लीवासियों को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के संकेत

Delhi Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (21 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में रविवार को भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, उसके बाद के 24 घंटों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा. अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, 23 जून को 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उसके बाद 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. 

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (21 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रिज में 41.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में आई गिरावट

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस गिरावट  दर्ज की गई, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में तेज हवा की गति 38 किमी/घंटा दर्ज की गई.  

कैसा रहेगा आज का तापमान ?

IMD के अनुसार, आज सोमवार (22 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

मानसून जुलाई के पहले हफ्ते में दे सकता है दस्तक

दिल्ली में इस बार मानसून देरी से दस्तक देगा तब तक यूं ही बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और गर्मी थोड़ा परेशान करेगी. विभाग के अनुसार, राजधानी में इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक में दस्तक दे सकता है. हालांकि, आम तौर पर मानसून 27 जून तक राजधानी में दस्तक देता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस देरी का कारण उन अनुकूल मौसम प्रणालियों का न होना है जो आम तौर पर बारिश लाने वाली हवाओं को उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ने में मदद करती हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE Monsoon 2026
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