मानसून पर अचानक ब्रेक! आखिर सैटेलाइट में बादल कहां गायब हो गए?

दिल्ली-NCR, यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में बादल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश गायब है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून धीमा क्यों पड़ गया और सैटेलाइट तस्वीरों में बादल कहां गायब हो गए? दरअसल, मानसून कोई एक दिन में आने-जाने वाला सिस्टम नहीं है. ये पूरी तरह से हवाओं, नमी और दबाव के सिस्टम पर टिका होता है.

इस वक्त जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो है नमी वाली हवाओं की कमजोरी. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आती है, वही बारिश करवाती है, लेकिन अभी ये हवाएं उतनी एक्टिव नहीं हैं जितनी होनी चाहिए.

अब सैटेलाइट तस्वीरों को समझिए

कुछ दिन पहले तक भारत के ऊपर एक मोटी बादलों की पट्टी यानि क्लाउड बैंड (Cloud Band) बनी हुई थी. यही पट्टी लगातार बारिश करा रही थी, लेकिन अब ये पट्टी या तो टूट गई है या अपनी जगह से खिसक गई है. सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर बादलों का घनत्व कम हो गया है.

इसकी एक बड़ी वजह है मॉनसून ट्रफ का अपनी सामान्य स्थिति से हटना. मॉनसून ट्रफ वो लाइन होती है जहां लो-प्रेशर सिस्टम बनते हैं और बारिश होती है. अभी ये ट्रफ या तो दक्षिण की तरफ खिसकी हुई है या कमजोर हो गई है. इसका सीधा असर ये हुआ कि जिन इलाकों में बारिश होनी थी वहां सिस्टम ही एक्टिव नहीं है.

क्या है ब्रेक इन मानसून?

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम भारत में सूखी हवाओं का असर भी बढ़ गया है. ये सूखी हवाएं बादलों को बनने नहीं देतीं और जो बादल बनते भी हैं उन्हें जल्दी खत्म कर देती हैं. यही कारण है कि दिल्ली-NCR में कई बार बादल आते हैं, हल्की बूंदाबांदी होती है, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो पाती.

मौसम वैज्ञानिक इसे ब्रेक इन मानसून कहते हैं. ये हर साल होता है जब मानसून कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानसून खत्म हो गया है. ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है.

कब लौटेगी बारिश, आगे क्या कहता है मौसम विभाग?

मौसम विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये ब्रेक फेज ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला. अगले 3 से 5 दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो-प्रेशर एरिया बनने के संकेत मिल रहे हैं. जैसे ही ये सिस्टम एक्टिव होगा पूरे मानसून सिस्टम को दोबारा ऊर्जा मिलेगी.

इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ के भी धीरे-धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो उत्तर भारत खासतौर पर दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार और मध्य भारत के हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश शुरू हो सकती है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई की शुरुआत से मानसून एक बार फिर पीक फेज में जा सकता है जहां लगातार और व्यापक बारिश देखने को मिलती है. यानी जो कमी जून के आखिर में दिख रही है वो जुलाई में काफी हद तक पूरी हो सकती है.

हालांकि, एक चेतावनी भी है. जब मानसून ब्रेक के बाद लौटता है तो कई बार तेज और अचानक बारिश देखने को मिलती है. ऐसे में कुछ इलाकों में जलभराव और लोकल फ्लडिंग का खतरा भी बढ़ सकता है. यानि साफ है मानसून गायब नहीं हुआ है, बस थोड़ा रुक गया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये ब्रेक कब खत्म होगा और बारिश फिर कब जोर पकड़ेगी.