दिल्ली में मानसून की देरी की वजह से हॉट-डे बना शनिवार, 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आने में देरी की संभावना के बीच शहर में गर्मी और उमस का माहौल रहा. मौसम विभाग ने कहा है कि रात के समय शहर के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. अलग-अलग स्टेशनों के आंकड़ों से पता चला है कि शनिवार को पालम में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा था, जबकि लोधी रोड पर तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज़्यादा था.

रिज मौसम केंद्र ने 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा था और आयानगर में तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था. आईएमडी के अनुसार, शहर के मुख्य केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा था.

पालम में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है. लोधी रोड में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से एक डिग्री कम हैं. रिज में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है और आयानगर में तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है.

जुलाई के पहले सप्ताह तक करना पड़ेगा मॉनसून का इंतजार

दिल्ली में इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि आम तौर पर मॉनलून 27 जून तक राष्ट्रीय राजधानी में दस्तक देता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस देरी की वजह उन अनुकूल मौसम प्रणालियों का न होना है जो आम तौर पर बारिश लाने वाली हवाओं को उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ने में मदद करती हैं.

मध्यम श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में बनी रही और शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 132 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.