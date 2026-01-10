उत्तर भारत समेत देश की राजधानी इस समय कड़ाके की ठंड के चपेट में है. बीते दिन हुए बारिश के बाद दिल्ली में ठंड से लोगों का और बुरा हाल है. कहीं दिन-रात जलते अलाव ठंड से जूझने की कहानी बयां कर रहे हैं, तो कहीं मोटे जैकेट और कंबल सर्द हवाओं के सामने ढाल बनकर लोगों को ठिठुरन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार 10 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और बढ़ गई है. आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के चलते सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप निकल सकती है.

मौसम का ताजा हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे कंपकंपी बनी रहेगी. नमी का स्तर करीब 29 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है. सूर्योदय सुबह 07:15 बजे और सूर्यास्त शाम 05:41 बजे होगा. दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर कम नहीं होगा. मौसम विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

बीते 24 घंटे में बढ़ी ठंड

दिल्ली और एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है. नोएडा और आसपास के शहरों में बारिश के बाद गलन और बढ़ गई है. बादलों की आवाजाही पूरे क्षेत्र में बनी रही, जिससे धूप आती जाती रही. करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने शुक्रवार को दिनभर लोगों को परेशान किया. इसी दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है.

15 जनवरी तक राहत नहीं, येलो अलर्ट जारी

आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है. शनिवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी अलर्ट लागू है. विभाग का अनुमान है कि 15 जनवरी तक ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी. अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है.