हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: यह मामला 6 मार्च 2026 का है. पुलिस ने आरोपी को उस समय पकड़ा गया है जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Mar 2026 06:28 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दीपक बहादुर के रूप में हुई है, जो नेपाल का रहने वाला है. 

आरोपी को पुलिस ने उस समय पकड़ा है जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था. जानकारी के मुताबिक यह मामला 6 मार्च 2026 का है. रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा गांव के रहने वाले योगेंद्र लाल ने पुलिस को सूचना दी कि दीपक बहादुर कई दिनों से अपने किराए के कमरे से दिखाई नहीं दे रहा है और कमरे से तेज बदबू आ रही है. 

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस 

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर जांच की. अंदर एक महिला और उसकी 9 साल की बेटी के शव मिले. दोनों की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी. जांच के दौरान पता चला कि दीपक बहादुर उस महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. महिला और उसकी बेटी के शव मिलने के बाद से ही वह फरार था, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ. इसके बाद रुद्रप्रयाग थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

दिल्ली पुलिस ने आजादपुर मंडी से किया गिरफ्तार 

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल  निगरानी और लगातार तलाश के बाद आरोपी की लोकेशन दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में मिली. इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम से संपर्क किया. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया.

आरोपी ने किया अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस की  पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी महिला से फेसबुक पर पहचान हुई थी. बाद में दोनों साथ रहने लगे थे. कुछ समय बाद उसे शक हुआ कि महिला किसी और व्यक्ति के संपर्क में है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने महिला और उसकी 9 साल की बेटी की हत्या कर दी. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस के हवाले कर दिया है. मामले की जांच अभी जारी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं पर टिप्पणी का मामला, आरोपी दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित

और पढ़ें
Published at : 10 Mar 2026 06:28 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Rudraprayag News DELHI NEWS UTTARAKHAND NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi Weather: अगले दो दिन पड़ेंगे भारी! भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
दिल्ली: अगले दो दिन पड़ेंगे भारी! भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं पर टिप्पणी का मामला, आरोपी दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं पर टिप्पणी का मामला, आरोपी दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली NCR
'कट्टर ईमानदार होने का दावा धीरे-धीरे बेनकाब', शराब नीति को लेकर मंत्री आशीष सूद का AAP पर हमला
'कट्टर ईमानदार होने का दावा धीरे-धीरे बेनकाब', शराब नीति को लेकर मंत्री आशीष सूद का AAP पर हमला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget