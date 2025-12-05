दिल्ली में शुक्रवार 5 दिसंबर सुबह प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया जब AQI फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज हुआ. तापमान में तेज गिरावट के साथ राजधानी में कोल्ड वेव के आसार बन गए हैं, जिससे आने वाला वीकेंड काफी ठंडा रहने वाला है. गुरुवार शाम पीक ट्रैफिक के दौरान प्रदूषण अचानक बढ़ गया और इससे हवा की गुणवत्ता फिर खराब हो गई, जबकि अधिकतम तापमान 23.1°C रहा जो सामान्य से 2.2°C कम है.

राष्ट्रीय राजधानी का शुक्रवार सुबह AQI 324 दर्ज किया गया, जो सीधे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. कुछ दिन पहले हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार दिखा था, लेकिन मौसम में बदलाव और ट्रैफिक वृद्धि के कारण स्थिति फिर बिगड़ गई. कई प्रमुख इलाकों जैसे डॉ. करणी शूटिंग रेंज में 345, द्वारका सेक्टर 8 में 344, ITO में 323, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 328 और मुंडका में 364 का AQI रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर स्थिति का संकेत है.

CM की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लोक निवास में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में धूल को रोकने, मलबा हटाने और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. जिला अधिकारियों को लापरवाह सरकारी कर्मचारियों की ACR दर्ज करने का अधिकार भी दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की लगातार बिगड़ती हवा से निपटने के लिए स्थायी समाधान की जरूरत है ताकि नागरिकों को हर साल इस संकट से न गुजरना पड़े.

6 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी

सर्दी ने भी दिल्लीवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बुधवार को सीजन का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान 23.7°C दर्ज हुआ था. गुरुवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6°C पहुंच गया, जो सामान्य से 3.9°C कम है और इसके साथ ही IMD ने 6 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को पूरे दिन कोल्ड वेव रहने की संभावना है, जबकि 6 से 10 दिसंबर तक शैलों फॉग के बीच दिन का तापमान 24–25°C और रात का तापमान 8–9°C के आसपास बना रहेगा.