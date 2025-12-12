हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: दिल्ली में छाया घना कोहरा, जहरीली हवा के बाद अब सर्दी से भी लोग परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली में छाया घना कोहरा, जहरीली हवा के बाद अब सर्दी से भी लोग परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली में आज घने कोहरे और बेहद खराब हवा के कारण विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक सीमित रहने की आशंका है. ठंड, धुंध और बढ़ते प्रदूषण से लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 12 Dec 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आज (12 दिसंबर) की सुबह भी घने कोहरे छाए रहे. अनुमान है कि पूरे दिन ठिठुरन भरे मौसम का असर देखने को मिल सकता है. राजधानी में पिछले तीन दिनों से धुंध का दौर जारी है, जिससे विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रहने की संभावना है. इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ेगा और यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होगी.

राजधानी दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 8-9°C रहने की संभावना है और दिन में तापमान बढ़कर 25°C तक पहुंच सकता है. वहीं रात में 90-95% तक पहुंच रही नमी कोहरा और अधिक घना कर देगी.

राजधानी में सुबह और देर शाम कोहरे की परत और ज्यादा मोटी होगी जो दोपहर में जाकर थोड़ा कम होगी. दिन और रात के तापमान में लगभग 15°C का अंतर लोगों को तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव का अहसास कराएगा. तेज नमी और हवा की कमी की वजह से प्रदूषक नीचे ही फंसे रहेंगे जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

बेहद खराब हवा और सरकार की तैयारी

राजधानी में प्रदूषण ठंड से ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है. AQI आज 310-330 के बीच रहने की उम्मीद है जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में माना जाता है. PM2.5 और PM10 स्तर सामान्य से कई गुना अधिक रहेंगे. दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण घटाने पर फोकस कर रही है.

राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 7°C तक गिरने की संभावना देखते हुए सरकार सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों से उठने वाली धूल को कम करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है. एक हाई-लेवल बैठक में रोड रीडेवलपमेंट को लेकर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लागू करने पर चर्चा हुई ताकि धूल प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके. बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को घर से बाहर निकलते समय खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

IMD का अलर्ट और 13 दिसंबर से उम्मीद

IMD ने 12 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. सबसे ज्यादा असर सुबह 5-9 बजे और शाम 4-8 बजे के बीच रहेगा. 13 दिसंबर से हवा की रफ्तार 20-25 km/h होने से कोहरा कम होने लगेगा.

मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर तक कोहरा और प्रदूषण राजधानी में परेशानी बढ़ाते रहेंगे. हालांकि 13 दिसंबर से स्थिति बेहतर होने लगेगी जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी और विजिबिलिटी सुधरेगी. 13-15 दिसंबर के दौरान AQI ‘खराब’ श्रेणी में आ सकता है और सुबह की ठंड में हल्की कमी हो सकती है. 16 से 22 दिसंबर के बीच आसमान साफ रहेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी और दिन का तापमान बढ़कर 27-28°C तक पहुंच सकता है, जिससे मौसम में राहत मिलेगी.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 12 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather' DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
मनोरंजन
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी फिल्म
जनरल नॉलेज
IndiGo Flight Cancellation: ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेंडिंग
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
लाइफस्टाइल
ड्रिंक में मिला दें बस ये एक चीज, शराब की बदबू–कड़वाहट दोनों आउट! पाचन शक्ति भी बढ़ेगी
ड्रिंक में मिला दें बस ये एक चीज, शराब की बदबू–कड़वाहट दोनों आउट! पाचन शक्ति भी बढ़ेगी
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget