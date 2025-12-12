दिल्ली में आज (12 दिसंबर) की सुबह भी घने कोहरे छाए रहे. अनुमान है कि पूरे दिन ठिठुरन भरे मौसम का असर देखने को मिल सकता है. राजधानी में पिछले तीन दिनों से धुंध का दौर जारी है, जिससे विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रहने की संभावना है. इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ेगा और यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होगी.

राजधानी दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 8-9°C रहने की संभावना है और दिन में तापमान बढ़कर 25°C तक पहुंच सकता है. वहीं रात में 90-95% तक पहुंच रही नमी कोहरा और अधिक घना कर देगी.

राजधानी में सुबह और देर शाम कोहरे की परत और ज्यादा मोटी होगी जो दोपहर में जाकर थोड़ा कम होगी. दिन और रात के तापमान में लगभग 15°C का अंतर लोगों को तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव का अहसास कराएगा. तेज नमी और हवा की कमी की वजह से प्रदूषक नीचे ही फंसे रहेंगे जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

बेहद खराब हवा और सरकार की तैयारी

राजधानी में प्रदूषण ठंड से ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है. AQI आज 310-330 के बीच रहने की उम्मीद है जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में माना जाता है. PM2.5 और PM10 स्तर सामान्य से कई गुना अधिक रहेंगे. दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण घटाने पर फोकस कर रही है.

राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 7°C तक गिरने की संभावना देखते हुए सरकार सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों से उठने वाली धूल को कम करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है. एक हाई-लेवल बैठक में रोड रीडेवलपमेंट को लेकर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लागू करने पर चर्चा हुई ताकि धूल प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके. बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को घर से बाहर निकलते समय खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

IMD का अलर्ट और 13 दिसंबर से उम्मीद

IMD ने 12 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. सबसे ज्यादा असर सुबह 5-9 बजे और शाम 4-8 बजे के बीच रहेगा. 13 दिसंबर से हवा की रफ्तार 20-25 km/h होने से कोहरा कम होने लगेगा.

मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर तक कोहरा और प्रदूषण राजधानी में परेशानी बढ़ाते रहेंगे. हालांकि 13 दिसंबर से स्थिति बेहतर होने लगेगी जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी और विजिबिलिटी सुधरेगी. 13-15 दिसंबर के दौरान AQI ‘खराब’ श्रेणी में आ सकता है और सुबह की ठंड में हल्की कमी हो सकती है. 16 से 22 दिसंबर के बीच आसमान साफ रहेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी और दिन का तापमान बढ़कर 27-28°C तक पहुंच सकता है, जिससे मौसम में राहत मिलेगी.