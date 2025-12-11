दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हुई, रेखा गुप्ता की सरकार ने दी मंजूरी, पढ़ें लिस्ट
Delhi New District: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई.
दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ गई है. पहले राष्ट्रीय राजधानी में 11 जिले थे जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी. शासन और अधिक सुचारू होगा. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया. इस फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.
13 जिलों और सब-डिविजन की लिस्ट
- South East (दक्षिण-पूर्व)
जंगपुरा
कालकाजी
बदरपुर
- Old Delhi (पुरानी दिल्ली)
सदर बाज़ार
चांदनी चौक
- North (उत्तर)
बुराड़ी
आदर्श नगर
बड़ली
- New Delhi (नई दिल्ली)
दिल्ली छावनी
नई दिल्ली
- Central (केंद्रीय दिल्ली)
पटेल नगर
करोल बाग
- Central North (केंद्रीय-उत्तर)
शकरपुर बस्ती
शालीमार बाग
मॉडल टाउन
- South West (दक्षिण-पश्चिम)
नजफगढ़
मटीयाला
द्वारका
बिजवासन
- Outer North (बाहरी उत्तर)
मुंडका
नरेला
बवाना
- North West (उत्तर-पश्चिम)
किराड़ी
नांगलोई जाट
रोहिणी
- North East (उत्तर-पूर्व)
करावल नगर
गोकुलपुरी
यमुना विहार
शाहदरा
- East (पूर्वी दिल्ली)
गांधी नगर
विश्वास नगर
पटपड़गंज
- South (दक्षिण)
छतरपुर
मालवीय नगर
देहली
महरौली
- West (पश्चिमी दिल्ली)
विकासपुरी
जनकपुरी
राजौरी गार्डन
Source: IOCL