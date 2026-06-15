राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) पर्याप्त पानी नहीं बना पा रहा है. गर्मियों में रोज 1000 मिलियन गैलन (MGD) पानी बनाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी सिर्फ 950-960 MGD ही बन रहा है. बारिश होने और हरियाणा से अतिरिक्त पानी लेने की कोशिश के बावजूद स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है.

लगभग एक महीने से वजीराबाद और चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में कच्चा पानी कम मिल रहा है. वजीराबाद में यमुना का जलस्तर 669.5 फीट है, जबकि सामान्य 674.5 फीट होना चाहिए. दोनों प्लांट की क्षमता में 25-30% कमी आने से कुल उत्पादन घट गया है.

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हरियाणा से बातचीत, दो-तीन दिन में सुधार की उम्मीद

DJB अधिकारियों ने कहा कि कच्चे पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार चर्चा हो रही है. चंद्रावल प्लांट में हालात सुधर रहे हैं. अगले दो-तीन दिनों में उत्पादन सामान्य हो सकता है.

पानी की गुणवत्ता की रियल-टाइम निगरानी शुरू

DJB वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बताया कि गुलमोहर पार्क में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन वॉटर एनालाइजर लगाया गया है. यह स्रोत पर ही गंदगी की जांच करेगा. एक हफ्ते में मोबाइल पर TDS, pH लेवल आदि की जानकारी और अलर्ट मिलने लगेंगे.

प्रभावित इलाकों में सिविल लाइन्स, हिंदू राव हॉस्पिटल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, NDMC क्षेत्र और कैंटोनमेंट शामिल हैं. DJB ने अभी यह नहीं बताया है कि पानी की समस्या कब पूरी तरह खत्म होगी.

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