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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, हर शनिवार थानों में 10 से 2 बजे तक होगी जन सुनवाई

दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, हर शनिवार थानों में 10 से 2 बजे तक होगी जन सुनवाई

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस हर शनिवार सुबह 10 से 2 बजे तक सभी थानों में ‘थाना दिवस-जन सुनवाई’ का आयोजन करेगी. SP से ACP स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे. शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होगा.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 14 Jun 2026 07:53 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ‘थाना दिवस-जन सुनवाई’ आयोजित होगी. इस दौरान नागरिक सीधे थाने पहुंचकर अपनी शिकायतें, सुझाव और पुलिस संबंधी समस्याएं रख सकेंगे.

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत स्पेशल CP से लेकर ACP स्तर तक के अधिकारी रोटेशन के आधार पर जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे. ICMS पर शिकायत दर्ज हो या न हो, हर शिकायत को सुना जाएगा और बाद में सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा.

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शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, लापरवाही पर सख्ती

सभी थानों में सहायता डेस्क, बैठने की व्यवस्था और नागरिक-अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जाएगा. SHO, ACP और DCP को जन सुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है. शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होगी. लापरवाही, देरी या उदासीन रवैये पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

RWAs और सोशल मीडिया के जरिए होगा प्रचार

जन सुनवाई का व्यापक प्रचार-प्रसार Resident Welfare Associations (RWAs), Market Welfare Associations (MWAs), सोशल मीडिया और बीट स्टाफ के माध्यम से किया जाएगा. पुलिस का लक्ष्य है कि आम नागरिक थानों को अपनी समस्या लेकर बिना किसी झिझक के पहुंच सकें और विश्वास का माहौल बने. यह पहल दिल्ली पुलिस को और अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे थाना-जनता के बीच की दूरी कम होगी और शिकायतों का तेजी से समाधान संभव हो सकेगा. दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हर शनिवार की यह जन सुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएगी और इसके प्रभाव का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याएं लेकर थाना दिवस का लाभ उठाएं.

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Published at : 14 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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