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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 30 जून तक भरे प्रॉपर्टी टैक्स, मिलेगी इतने फीसदी की छूट

Delhi News: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 30 जून तक भरे प्रॉपर्टी टैक्स, मिलेगी इतने फीसदी की छूट

NDMC Property Tax News: एनडीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की है. यह लाभ उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा जो 30 जून 2026 तक अपना कर जमा कर देंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 10:51 PM (IST)
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अगर आप राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति के मालिक हैं और अभी तक आपने अपना संपत्ति कर जमा नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. एनडीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. यह लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जो 30 जून 2026 तक या उससे पहले अपना संपत्ति कर जमा कर देंगे.

एनडीएमसी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत रिबेट दिया जाएगा. परिषद का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है.

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करदाताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील

परिषद ने एनडीएमसी क्षेत्र के सभी संपत्ति स्वामियों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है. समय रहते कर भुगतान करने पर न केवल करदाता अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे, बल्कि उन्हें 10 प्रतिशत तक की सीधी बचत का भी लाभ मिलेगा.

ऑनलाइन पोर्टल समेत कई माध्यमों से भुगतान की सुविधा

एनडीएमसी ने बताया कि करदाता परिषद के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा परिषद द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों का उपयोग कर भी कर का भुगतान किया जा सकता है. इससे लोगों को घर बैठे सुविधाजनक तरीके से टैक्स जमा करने की सुविधा मिलेगी.

अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह

परिषद ने करदाताओं को अंतिम दिनों में होने वाली भीड़भाड़ और संभावित तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए निर्धारित तिथि से पहले ही भुगतान करने की सलाह दी है. एनडीएमसी का कहना है कि समय पर कर जमा करने से करदाता बिना किसी असुविधा के 10 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

सहायता के लिए कर विभाग से कर सकते हैं संपर्क

संपत्ति कर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए करदाता कार्यालय समय के दौरान एनडीएमसी के कर विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है.

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Published at : 14 Jun 2026 10:51 PM (IST)
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NDMC   Delhi Property Tax DELHI NEWS
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