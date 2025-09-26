दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में, गुरुवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. बाइक पर सवार दो चचेरे भाई हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि गुरुवार सुबह, करीब 7:25 बजे, सिविल लाइंस थाने को दुर्घटना की कॉल मिली थी. कॉलर ने संजय अखाड़ा, आउटर रिंग रोड के पास, हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दो युवक खून से लथपथ सड़क पर पड़े हैं और उनकी जान जा चुकी है.

बस के पहियों तले दबे दोनों युवक, बाइक घिसटती चली गई

मृतकों की पहचान नरेला के सावी (19) और करण (29) के रूप में हुई. दोनों कश्मीरी गेट ISBT की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक बस के नीचे आ गई. चश्मदीदों की मानें तो हादसे के बाद बाइक काफी दूर तक बस के साथ घिसटती चली गई और दोनों युवक पहियों के नीचे दब गए. घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग दहल उठे.

हादसे के तुरंत बाद, पुलिस ने रोहतक के रहने वाले बस चालक नरेंद्र (49) को पकड़ लिया. नरेंद्र 2018 से हरियाणा रोडवेज में संविदा चालक है. पूछताछ में पता चला कि उस पर पहले भी हरियाणा के नारनौल में एक घातक एक्सीडेंट का मामला दर्ज हो चुका है और उसका लाइसेंस वहां जमा है.

काम पर निकलते वक्त टूटी जिंदगी की डोर

फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने बताया कि करण, ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल की लॉन्ड्री में काम करता था, जबकि सावी नरेला की एक चप्पल फैक्ट्री में नौकरी करता था. हादसे वाले दिन सुबह करण ड्यूटी पर जा रहा था और सावी को भी अपने साथ ले गया था.

परिवार का कहना है कि सावी हाल ही में बेरोजगार हो गया था और करण चाहता था कि उसे भी अस्पताल में काम दिला दे. लेकिन दोनों अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए. परिजनों के मुताबिक, करण की बहन शशि ने कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया था.

सड़क पर गिरने के बाद पीछे से आई बस ने कुचला

इसी कारण करण और सावी बुधवार रात अस्पताल में ही रुके थे. जहां से सुबह निकलने के बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे को लेकर चश्मदीदों के अलग-अलग बयान सामने आए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़ी रोड़ी से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक गिरकर बस के नीचे आ गए.

वहीं, कुछ ने सीधे बस की टक्कर की बात कही. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो सामने आया कि बाइक रोड़ी पर फिसली और दोनों गिर पड़े, तभी पीछे से आ रही बस ने उन्हें कुचल दिया.

दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

सावी और करण दोनों अपने-अपने परिवारों के साथ नरेला के भोरगढ़ स्थित मछली मार्केट इलाके में रहते थे. सावी के परिवार में माता-पिता, दो भाई और दो बहनें हैं, जबकि करण के परिवार में माता-पिता के अलावा एक भाई और दो बहनें हैं. अचानक हुई इस घटना से परिवारों में मातम पसरा हुआ है.