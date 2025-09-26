दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने शुक्रवार (26 सितंबर) को दिल्ली हज कार्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और कहा कि छोटे-छोटे प्रयास भी समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं.

यह अभियान ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत आयोजित किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में शुरू किया था. इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता, साफ-सफाई और जागरूकता को बढ़ावा देना है. दिल्ली हज कार्यालय में अभियान के दौरान परिसर की सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान पर दिल्ली स्टेट हज कमिटी हज मंजिल में आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ के अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा (SHS) - 2025’ अभियान में सहभागिता का अवसर मिला।



दिल्ली हज कमेटी ने चलाया स्वच्छता अभियान- कौसर जहां

कौसर जहां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बताया था. तभी से यह मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है और अब यह एक आंदोलन का रूप ले चुकी है. उन्होंने बताया कि इसी प्रेरणा से दिल्ली हज कमेटी ने यह स्वच्छता अभियान आयोजित किया है. उन्होंने कहा, "हमारी कोशिश है कि हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी माने. जब हम मिलकर छोटे-छोटे प्रयास करेंगे, तभी बड़े बदलाव संभव होंगे. स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को संस्कार और स्वस्थ वातावरण देने का भी संकल्प है."

स्वस्थ और हरित भारत की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकता अभियान

इस अभियान की तस्वीरें कौसर जहां ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी साझा कीं. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने ‘सेवा पखवाड़ा’ के अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा - 2025’ अभियान में भाग लिया. स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है. हर नागरिक का छोटा प्रयास भी स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भारत की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकता है.

सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें लोग- कौसर जहां

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की शुरुआत की थी. तब से यह अभियान पूरे देश में जनभागीदारी से आगे बढ़ रहा है और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने तथा नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

कौसर जहां के नेतृत्व में हज कमेटी का यह प्रयास दिखाता है कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी पहल भर नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही इसे सफल बनाया जा सकता है.