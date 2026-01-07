'तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है क्या', तुर्कमान गेट के पास लगे नारे, घायल पुलिसकर्मी की आंखों देखी

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए बवाल में जख्मी पुलिसकर्मियों ने आंखों देखा हाल सुनाया है. कॉन्स्टेबल विक्रम भी वहां तैनात थे और घायल हो गए. उन्होंने बताया कि 11.30 बजे से ड्यूटी थी. भीड़ बहुत ज्यादा थी. घर जाने के लिए बोल रहे थे. हमने लोगों को पीछे भी कर दिया था. उसके बाद पथराव चालू हो गया. तीनों रास्तों पर भीड़ थी. वो लोग नारे लगा रहे थे कि तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है क्या, ये नारा हमने सुना था.

हज मंजिल के पीछे काफी भीड़ थी- हेड कॉन्सटेबल

वहीं जख्मी हेड कॉन्सटेबल जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ''हज मंजिल के पीछे काफी भीड़ थी. लोगों को समझाया जा रहा था. भीड़ उग्र हो गई थी. गलियों से पत्थर मारने लगे. साढ़े 12 से 1 के बीच हमें चोट आ चुकी थी. 11 बजे भीड़ नॉर्मल थी. पहले भीड़ चली गई थी फिर अचानक आ गई. सीवर का काम चल रहा था और वही पत्थर थे. भीड़ बहुत ज्यादा थी.''

MCD का अतिक्रमण विरोध अभियान

इससे पहले कॉन्स्टेबल संदीप ने जानकारी देते हुए बताया था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक फैज ए इलाही मस्जिद के पास MCD की ओर से अवैध कब्जे को हटाया जाना था, जिसे लेकर लोगों को पहले ही बताया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि रात 12 बजकर 40 मिनट मिनट पर पुलिस के स्टाफ बैरिकेडिंग कर रहे थे, तभी 30-35 लोग की भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए बैरिकेडिंग की तरफ आए. जिनमें से शहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ को जानता हूं.

पुलिस ने दर्ज की FIR

बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज की है. अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. इसमें कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए. सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जा रहा है. पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास जारी है.